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女童投訴耳朵痛！醫檢查「耳蝸炸出大量跳蚤」　密麻黑點影片曝

▲▼馬來西亞一名女童耳朵疼痛，不料竟是因為耳蝸藏有大量跳蚤。（圖／翻攝自Facebook）

▲大馬一名女童耳朵疼痛，不料竟是因為耳蝸藏有大量跳蚤。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女童因頻繁投訴耳朵疼痛，終日無精打采，而被父母帶到診所就醫。醫生檢查後，驚訝發現女童的耳蝸竟藏有大量跳蚤，於是立即為她清洗，以免細菌感染。女童母親表示，女兒經常會接觸流浪貓，懷疑女兒耳朵裡的跳蚤可能與此有關，提醒家長千萬要注意孩子的身體狀況。

據《星洲日報》報導，女童母親最近在Facebook表示，女兒自本月17日起，就多次投訴自己耳朵異常疼痛，但她使用手電筒為女兒檢查耳蝸時，並沒有發現任何異物。隔天早上，女兒又表示自己脖子疼痛，但母親不以為意，直到外出遊玩時，女孩無精打采，母親再次檢查耳朵，驚見裡面竟有黑色異物，嚇得她立即帶女兒到附近診所檢查。

經詳細檢查後，醫生確認女童的耳蝸內藏有大量跳蚤，於是立即為女童清洗耳蝸，防止細菌感染。清洗後，醫生也開了止痛藥，交代女童若耳朵一周後仍感到疼痛，就必須立刻覆診進一步檢查，以防感染加劇。

醫生指出，這些跳蚤可能已在女童的耳蝸停留一段時間。母親表示，由於女童平時喜歡撫摸並與流浪貓玩耍，懷疑跳蚤可能與此有關。她藉此呼籲家長，若孩子說自己身體疼痛，切勿掉以輕心，應及時檢查並就醫。

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