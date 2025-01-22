防範森林火災　森火止步、森活延續蛇年春光滿山

▲為防範森林火災，林業及自然保育署嘉義分署於連假期間安排人員輪番駐守，針對森林火災熱點加強巡查與宣導，提醒民眾登山遊玩時要「謹慎森火，守護森活」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節連假期間踏青出遊親近大自然是許多民眾的重要行程，然而農曆春節期間正值台灣西南部的乾燥季節，也是森林火災高發時期，為防範森林火災，林業及自然保育署嘉義分署於連假期間安排人員輪番駐守，針對森林火災熱點加強巡查與宣導，提醒民眾登山遊玩時要「謹慎森火，守護森活」，攜手守護綠意山林，共迎平安喜樂的蛇年！

根據林業保育署統計，歷年森林火災中有97%為人為直接或間接造成。因此，加強民眾防火意識是每年乾燥季節的重要工作之一。自2024年10月起，嘉義分署透過嘉南地區電臺持續播放森林防火宣導廣告，並與計程車車隊合作，指定收聽宣導內容，提醒民眾至山區活動時注意用火安全，並熟記森林火災通報專線。

此外，嘉義縣及台南市的清潔隊也在垃圾清運時播放防火廣播，讓火災高風險區域的居民共同提高警覺。嘉義分署更深入轄區內的國中小校園，進行防火教案，希望從小扎根森林保護觀念。春節期間，台18線電子看板、眠月線及水漾森林等熱門登山路線，均設有防火標語，並安排同仁不定時進行現場宣導，提醒遊客「小心用火」攜手打造無火無災的蛇年新氣象。

除加強防火宣導外，嘉義分署也積極提升森林護管員的滅火技能，並加強清理火災熱點的可燃物，降低火災風險。嘉義分署特別呼籲，星星之火足以燎原，民眾進入山區應倍加小心，避免因一時疏忽引發災難。為鼓勵全民共同參與森林火災防範工作，凡舉發燒毀國、公有林案件者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，獎金可提高至100萬元；而第一時間通報森林火災者，則可獲5千元以下獎金。

如發現森林火災，請立即撥打免費通報專線0800-000-930，攜手守護青翠山林，「謹慎森火，守護森活」，讓蛇年綠意滿盈、吉祥如意！