恐怖瞬間曝！高雄賓士猛撞分隔島燒成火球　23歲駕駛酒測值0.9

記者賴文萱／高雄報導

高雄市三民區建國二路、民族陸橋下今（23日）上午約7時發生一起嚴重車禍，一輛賓士失控自撞分隔島，當場起火燃燒。事發當時的監視記錄器曝光，可見賓士猛烈撞擊後，整輛車當場彈飛，土石也飛散一地，隨後車輛竄出濃煙，不久後陷入火海，23歲駕駛陳姓男子自行爬出脫困，酒測值高達0.9mg/L，警依公共危險逮捕移送法辦。

▲恐怖瞬間曝！賓士高速自撞分隔島燒成火球。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起嚴重車禍發生在今日7時20分，警方獲報在三民區民族一路與建國二路口有車禍，立即派遣轄區長明所警網趕赴現場協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

▲賓士高速自撞分隔島，隨後車輛竄煙燒成火球。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，23歲陳男駕駛賓士沿建國一路直行，行駛自路口時不明原因自撞分隔島，現場車輛起火燃燒。根據曝光的監視器畫面，當時賓士車突然猛烈撞向分隔島，力道大到讓整輛車瞬間彈飛，路旁土石也噴散一地，隨後車輛開始竄出濃煙，不久後現場陷入一片火海。

▲▼賓士車突然猛烈撞向分隔島，力道大到讓整輛車瞬間彈飛，路旁土石也噴散一地。（圖／記者賴文萱翻攝）





所幸駕駛陳男第一時間自行從車內脫困，僅輕傷送往高醫救治，無生命危險，火勢由消防隊到場撲滅。不過，事後陳男經酒測，酒測值超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，陳男酒駕部分，涉違反道路交通管理處罰條例第35條1項1款，處3萬元以上至12萬元以下罰鍰，已一併予以製單舉發。

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