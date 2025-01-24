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壯世代爭議延燒　吳春城代發聲明：不參與政府標案、商標無償公益使用

▲▼柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議 林富男 吳春城 張啓楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委吳春城（圖中左一）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委吳春城積極推動《壯世代產業促進法》完成三讀，近日卻遭踢爆早將「壯世代」三字註冊商標，雖已辭去壯世代教科文協會理事長一職，但家人也在相關單位工作，疑似違反利益迴避之規範。對此，吳春城今（24日）表示，在取得壯世代教科文協會、壯世代社會企業的同意後，代為發表聲明，強調「不參與中央政府及所屬機關標案」、「商標願提供公益用途無償使用」。

吳春城表示，針對外界對於「壯世代」的許多批評與指教，因為他已請辭協會所有職務，無權為協會決定，且壯世代商標並非為他個人所有，但為避免錯誤訊息影響公眾的正確認知，這幾天與兩個權責單位情商，獲得兩方同意承諾如下，並由他代為發表聲明：第一，壯世代教科文協會不參與中央政府及所屬機關標案。第二，壯世代社會企業的商標願提供公益用途無償使用。

吳春城強調，「壯世代」是他長期以來投入心力的志業，源於對台灣人口老化危機的憂慮。從2022年出版《壯世代之春》一書開始，積極透過演講和倡議，致力於喚醒55歲以上的長者，幫助他們重新審視自己的價值與潛力，不再被年齡束縛，並鼓勵他們積極參與社會，實現自我。這不僅是思想解放的社會運動，更是為國家未來長期發展鋪路的重要努力。

吳春城說，2023年因緣際會與柯文哲主席交流，他非常認同「壯世代」的理念，邀請他擔任台灣民眾黨的不分區立委，將這一理念納入政黨政策。進入立法院後，他成立了跨黨派的「壯促會」，邀請各黨立委和學者參與，透過協商推動「壯促法」，最終成功讓此法案在三黨一致支持下三讀通過，成為國家的法律，為政策落地奠定基礎。

而針對「志業」或「利益」，吳春城說，創立30年的戰國策是一家企業，連續8年獲行銷貢獻獎最佳公關傳播公司的肯定，自己則在2021年滿60歲時功成身退，追尋人生的意義與志業，透過被歸入老人行列的省思，發展出壯世代思想，奉獻公益，造福人群，也成為他第三人生的志業。

關於「壯世代」商標的註冊，吳春城說，外界有些誤解「壯世代」商標的申請動機，認為有圖利之嫌。他強調，申請商標的初衷是為了確保「壯世代」這一理念能被正確傳播，避免被不當使用或商業濫用。例如，他無法接受有人濫用壯世代之名於不正當場所。此舉純屬公益考量，過去並未收取任何費用，也與個人利益無關。同時也經商標擁有企業同意，未來商標將提供公益用途無償使用。

而凍結預算的真相，吳春城澄清，針對立法院預算審查中凍結部分預算的爭議，這些提案的目的是促使行政機關更加重視「壯促法」的執行，並非刪減預算。他深信，政府部門應用心推動符合高齡社會需求的政策，而非流於形式，凍結預算只是溝通的一種手段，並非出於惡意或個人利益。

吳春城說，「壯世代」是年齡的覺醒運動，也是全民福祉的政策。他將繼續以國家與社會利益為核心，全力推動這項倡議，直到社會普遍接受並認同長者對於自身價值的再發現與積極參與。希望透過以上兩項具體承諾，化解外界的質疑，同時排除「壯世代」相關政策推動時不必要的阻力，未來若有任何質疑或建議，他都願意以真誠態度傾聽與回應，感謝大家的關心與監督。

最後，吳春城也提醒政府對「壯世代」的責任，《壯促法》定義55歲以上有工作能力及意願之國民爲壯世代，政府有責任提供幫助壯世代開展美好第三人生的政策。期望政府各部門為了國家發展及國人福祉，能依循立法精神，用心投入並加速「壯世代」的各項計畫推動，他將偕同更多關心壯世代的委員，持續嚴格督促，落實「壯世代 壯台灣」之目標。

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