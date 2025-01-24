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喊話廢掉《壯世代》惡法　黃智賢：55歲以上的人變吳春城的財產？

▲媒體人黃智賢批，《壯世代法》一夕之間讓台灣55歲以人口變民眾黨立委吳春城的資產。（資料照／記者黃克翔攝）

▲媒體人黃智賢批，《壯世代法》一夕之間讓台灣55歲以人口變民眾黨立委吳春城的資產。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委吳春城推動的《壯世代產業促進法》，預期將影響公部門未來在制定55歲以上人口相關政策時的資源分配，然而，近日遭踢爆，其將「壯世代」三個字註冊商標，雖已辭去壯世代協會理事長，但家人也在相關單位工作，疑似違反利益迴避之規範。對此，媒體人黃智賢質疑，55歲以上的人，一夕之間變吳春城的財產？她接著呼籲，應廢掉《壯世代》惡法。

黃智賢提到，吳春城把「壯世代」三個字註冊商標，占有這三個字，接著進一步推《壯世代產業促進法》，目前已經三讀通過，黃智賢點出，這根本就是最惡質的綁標，永世的占有。

黃智賢指出，吳春城先占有「壯世代」三個字的所有權，再開始利用質詢，強推壯世代三字，然後，逼迫所有政府法律跟公文書，甚至所有民間企業，每個人都要使用這三個字，來代表55歲以上的人。

此外，黃智賢痛批，吳春城推《壯世代產業促進法》逼迫政府所有部會，以及所有政策，都要配合壯世代。「他擁有商標，又是推廣者，有壯世代協會，有相關許多公司。」

黃智賢表示，所以政府跟人民，被迫要配合用「壯世代」三字，不用這三個字，預算就被凍結，但要用這三個字，商標權又屬於吳春城家族，為了不違反商標權，只能跟吳春城相關企業合作。

黃智賢直指，此事涉及的，絕對不只1200億台幣，而是世世代代，所有55歲以上的一切政策跟資源，當中包括，醫療、長照、終身學習、金融、科技，零零總總恐是兆元，更是涉及思想權、言論權。

為此，黃智賢認為，這樣不公不義、無恥至極、荒謬無底線的事，必須立刻被制止，吳春城推動的《壯世代產業促進法》必須立刻廢掉，不容吳春城綁架55歲以上所有人，控制強暴所有關於老齡人口政策。

黃智賢說，如果藍綠白都只會配合吳春城，那公民就必須站出來發起公投，廢掉《壯世代》惡法，還要公投修法，讓人民可以罷免不分區立委，要去地檢署按鈴申告吳春城圖利。

最後，黃智賢也質疑，吳春城註冊多少壯世代商標，是他的自由，問題是，吳春城憑什麼搞《壯世代產業促進法》，把55歲以上的台灣人，全部打包，變成他的資產？這件事，不能就這樣讓吳春城得逞。

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