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國際扶輪3470攜手台大雲林分院　AI普篩計畫抗癌防中風

▲台大雲林分院偕同國際扶輪3470地區雲林分區，今日舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及常見癌症篩檢的重視。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台大雲林分院偕同國際扶輪3470地區雲林分區，今日舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國際扶輪3470地區在2024-2025年度與腦血管疾病防治基金會攜手合作，共同推動中風預防篩檢服務計畫，利用HRV可攜式心電圖記錄器來檢測與腦中風息息相關的心房顫動。今（7）日舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及常見癌症篩檢的重視。

中風和癌症是當前社會中常見且致命的疾病之一，然而，這些疾病往往在發病初期並未顯示出明顯症狀，許多患者直到症狀明顯時才進行就醫，往往錯過最佳治療時機。今日「AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動」，利用先進的人工智慧（AI）技術，透過精準分析心電圖資訊，能夠提前篩查出中風的風險，讓民眾能夠提前了解自身健康狀況並進行預防措施。

▲台大雲林分院偕同國際扶輪3470地區雲林分區，今日舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及常見癌症篩檢的重視。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台大醫院雲林分院心臟內科邱富群主任，耐心為民眾講解心電圖資訊。（圖／記者王悉宇翻攝）

篩檢使用HRV可攜式心電圖記錄器來檢測與腦中風息息相關的心房顫動，統計上心房顫動這種心律不整的發生率約1%～2%，心房顫動患者若未治療，發生中風的機率約有1/3，由於這項非侵入性心律檢查簡易方便，從2024年8月開始至12月，已檢測超過一萬五千人次，發現疑似心房顫動 300 人以上，這些心房顫動患者皆當場給予轉介單，請其儘早至合作醫院心臟科接受診治。 

林庚賢總監表示，希望藉由服務的機會，讓社友們實踐「進來學習出去服務」 的扶輪精神，有不少社會先進會主動邀請我們去社區辦理篩檢，因此雲林分區今日舉辦聯合普篩活動，結合分區內21個扶輪社及台大心臟科醫師的支援共同辦理這項中風預防篩檢，讓各界了解心房顫動檢測在預防中風的重要性及3470地區目前推展的成果。

▲台大雲林分院偕同國際扶輪3470地區雲林分區，今日舉辦AI心房顫動中風預防暨五癌篩檢活動，提升民眾對腦血管的隱形殺手及常見癌症篩檢的重視。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲中風篩檢利用人工智慧（AI）技術，精準分析心電圖資訊，能夠提前篩查出中風的風險，讓民眾能夠提前了解自身健康狀況並進行預防措施。（圖／記者王悉宇翻攝）

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