「活力雲林 醫路向前」　台大雲林分院草地音樂會犒賞員工

▲馬惠明院長在望年會活動中巡迴與同仁同樂，與員工合影，氣氛融洽歡樂。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

台大醫院雲林分院於膨鼠森林公園舉行「活力雲林醫路向前望年會」，以草地音樂會形式犒賞員工，開創國內醫院的新風貌。延續去年演唱會的形式，邀請了金曲歌后曹雅雯、梁文音等知名歌手，為全場帶來一場視聽盛宴。超過千名員工及家屬參與其中，共同享受音樂與歡樂。

院長馬惠明在活動中向全體同仁致以感謝之意，肯定他們過去一年的努力與貢獻。馬院長表示，今年醫院歷經醫院評鑑和醫學中心評鑑，這些挑戰不僅是成年的洗禮，也是邁向永續經營的重要里程碑。感謝各級主管及所有同仁在繁忙的工作中，展現出強大的團隊合作精神，使得醫院煥然一新，士氣昂揚。

▲全體藥師上台歡送將退休的藥劑部廖玲巧主任場面溫馨感人。（圖／記者王悉宇翻攝）

晚會中，除了歌手演出，院長室長官也帶來流行舞曲APT和「十六蹲」表演，為晚會掀起高潮。豐富的摸彩活動，包括東京和新加坡的雙人來回機票、現金獎及最新的iPhone 系列產品，讓現場氣氛更加熱烈。同時，晚會也歡送了服務執業超過40年的藥劑部廖玲巧主任，全體藥師一同上台合唱，場面溫馨感人。

▲長現場小朋友一同上台表演「十六蹲」同樂。（圖／記者王悉宇翻攝）

院長馬惠明感性表示，這20年來，全體同仁無論任職多久，都扮演著無可取代的角色，共同建構了今天的臺大醫院雲林分院。他鼓勵同仁「我們不是加一，而是唯一」，感謝大家一路相伴，並強調醫院將繼續努力，承襲臺大人的DNA，為醫療平權與社會責任奮鬥，造福更多病患，提升醫療服務品質。

▲院長馬惠明在活動中感謝全體同仁過去一年來的貢獻與努力。（圖／記者王悉宇翻攝）