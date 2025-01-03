綠委齊籲高屏成立醫學中心「平衡南北不均」　義大表態支持

▲綠委呼籲高屏地區增設第四座醫學中心。（圖／許智傑國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、邱志偉、徐富癸今（3日）於立法院召開記者會，南北醫療資源分布不均，導致醫療發展差距，加上高屏地區近年來人口高齡化快速、疾病復雜度增加，呼籲高屏地區增設第四座醫學中心。義大醫院林俊農副院長表示，義大醫院扎根醫學教育，設有「醫學系」協助培育醫療人才，盼透過增設第四座醫學中心，未來提供高屏民眾更完善的醫療服務。

許智傑提到，為了實踐賴清德總統提出之「健康台灣」的國家願景，高屏區增設第四家醫學中心絕對有必要性。根據醫學中心上限家數之規定，自96年起明訂「以每二百萬人口數得評定一家醫學中心」，然而台北區人口752萬，去年台北區8家醫學中心，再增額2家，已經有十家醫學中心，稱冠全台。

許智傑指出，平均台北區每家醫學中心服務75萬人；而高屏區364萬人口，目前僅有三家醫學中心，平均高屏區每家醫學中心平均服務121萬人，是台北的1.6倍，造成病人無法享有最充足醫療服務，也相對造成醫護沉重的負擔。

邱議瑩表示，自己在高雄東九區服務多年，對於醫療資源的平權有很深刻的體會，希望能透過新醫學中心的設立，讓高屏交界、特別是原縣區的民眾，能獲得更好的醫療服務。徐富癸委員表示，屏東縣輻員遼闊，急重症醫療量能需求殷切，義大醫院目前在屏東健康產業園區成立屏東分院，預計今年底啟用。

邱直言，如果高雄有機會升格第四家醫學中心，未來絕對不能只著重在高雄，也要一同強化屏東的醫療量能，期待屏東也有座近乎醫學中心等級的大型醫院，照顧屏東鄉親的健康。

林岱樺也質疑，醫院評鑑標準過時，衛福部明訂每200萬人得設置一座醫學中心，全國上限為20座，但去年全國卻已超過上限達到22座醫學中心，其中10座集中在台北市和新北市，衛福部因而遭到監察院糾正，醫療資源過度集中雙北，擴大南北不均。

邱志偉表示，高屏地區增設第四座醫學中心，對於目前高屏皆有不斷擴增、湧入的產業發展與科技就業人口，都有相當大的助益。特別是，能夠讓複雜及重症的病例獲得更多照顧，護理比（護病比）得到改善。也能夠提升醫療效率、吸引醫療人才，如此正向循環之下，也能增加民眾對於醫療的信任度，有助於提升民眾就近就醫，能夠高屏地區的區域醫療體系更為完善。