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全球首創！花蓮推出個人碳權獎勵APP　參與碳交易+物品兌換

▲▼花蓮縣政府召開記者會，宣告推出全球首創的「淨零花蓮APP」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府召開記者會，宣告推出全球首創的「淨零花蓮APP」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府21日召開「花蓮淨零起飛，邁向2050記者會」宣告花蓮推出全球首創的「淨零花蓮APP」，結合個人碳帳戶與低碳行動，用戶可透過蔬食、爬樓梯、單車、大眾運輸等方式累積每日2.2公斤碳權，並參與碳交易，首年提供50噸碳移除碳權，全縣設置16家負碳商品推廣點，鼓勵選購碳標籤商品。

▲▼花蓮縣政府召開記者會，宣告推出全球首創的「淨零花蓮APP」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者會在《APT.》流行夯歌中，由小天地幼兒園幼童們天真活潑的舞蹈演出，揭開歡愉序幕。為推動全民參與低碳行動，花蓮縣推出「淨零花蓮APP」，結合低碳生活與個人碳帳戶。配合聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）所公布生活中可減碳行為，從此，用戶可透過享用蔬食、爬樓梯、騎行單車及搭乘大眾運輸等方式來累積碳權，每人每日最高可獲得2.2公斤碳權。

縣長徐榛蔚邀請全民成為永續生活的實踐家，她表示，縣府此次推出的APP結合碳權管理與數位技術，讓每個人都能透過日常行為累積碳存款，參與碳交易與物品兌換，實踐「永續是花蓮的日常」願景。花蓮縣自111年起已全面推動淨零行動，並透過跨局處合作倡導低碳生活，從教育碳足跡概念到實踐「吃在地、用在地」，逐步實現淨零轉型，感謝專家學者與民眾的支持，並鼓勵花蓮鄉親下載APP，共同為2050淨零目標努力。

▲▼花蓮縣政府召開記者會，宣告推出全球首創的「淨零花蓮APP」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲全縣將設置16家負碳商品推廣點，鼓勵選購碳標籤商品。

環保局長饒慶龍指出，今年首年將提供50噸高品質碳移除碳權，讓民眾體驗碳交易模式。此外，從今年三月起，花蓮縣將在全縣設立16家負碳商品推廣點，鼓勵選購碳標籤商品，並透過優惠券兌換、企業ESG或公益轉贈等方式，激勵低碳行為，提升減碳意識，推動花蓮的淨零生活轉型，將花蓮的淨零旅遊推向世界舞台。

花蓮縣政府以系統化的策略，從低碳家園基礎建設的「點」，到低碳旅遊路線的「線」，再到縣域永續發展的「面」，實現全面減碳目標，致力於成為「新淨零旅遊城市」。縣府將攜手企業與社區推動能源微電網建設、碳匯發展、低碳旅遊、沼氣發電及循環零廢棄等行動，展現「山海之間，超頻花蓮」的新面貌。

▲▼花蓮縣政府召開記者會，宣告推出全球首創的「淨零花蓮APP」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

長慧環境科技公司總經理潘秉宗表示，在過去三年中，花蓮縣在跨局處合作與各界支持下，以高效的執行力實現領先全國的減碳成績。截至2023年，花蓮縣的溫室氣體排放量已從2005年的1,179萬噸降至541萬噸，減幅達54%，超過聯合國建議的42%減量目標。縣政府並已完成26處示範基地建設，啟動環保局的碳中和示範計畫，為減碳與碳匯發展提供寶貴的實踐經驗。

為推動全民參與低碳行動，花蓮縣與國立台北大學教授李堅明合作推出「淨零花蓮APP」，成為全球第一個結合低碳生活與個人碳帳戶的行動APP。李堅明說明，民眾所累積的碳資產，可以進行優惠券兌換、企業ESG或公益轉贈等方式，激勵低碳行為，提升減碳意識，落實「做環保、享回饋、行善事」的個人社會責任與個人ESG價值，推動花蓮的淨零生活轉型，將花蓮的淨零旅遊推向世界舞台。

▲▼花蓮縣政府召開記者會，宣告推出全球首創的「淨零花蓮APP」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚表示，APP結合碳權管理與數位技術，讓每個人都能透過日常行為累積碳存款。

記者會眾星雲集，包括全家便利商店協理蕭大誠、亞泥公司首席副廠長陳志賢、台泥公司資深副理馬楷崴、和平電廠副總經理林文煌、中華紙漿副主任陳韋志、台灣碳資產公司董事長張三河、Custos董事長葉松林、花蓮縣觀光協會理事長陳義豐、國立東華大學永續長李俊鴻、花蓮縣副議長徐雪玉、縣議員鄭乾龍、吳東昇、林則葹、花蓮縣環保志工大隊長陳智寬等。

淨零花蓮APP（ios版）：
https://apps.apple.com/tw/app/custosxhualiencity/id6737421016
淨零花蓮APP（Android版）：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.custoscarbon.hualien&hl=zh_TW
 

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