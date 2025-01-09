播報即時聽！ETtoday「聽新聞」解放雙手　百則新聞播不停

APP行銷小組／台北報導

ETtoday新聞雲APP全新推薦「聽新聞」功能，每天輪播超過百則新聞，讓你在通勤、運動、做家事的時候解放雙手與雙眼，用聽的就能輕鬆掌握世界脈動！

多功能合一 可調整速度、音色朗讀

「聽新聞」功能不僅貼心，還相當多元。用戶可以依個人習慣，調整新聞播放速度，從0.7倍速到1.5倍速，無論是喜歡快速掌握新聞，還是喜歡慢慢細聽，都能找到最適合的節奏。



此外，朗讀音色更能個性化選擇，提供男聲與女聲兩種模式，滿足不同的聽覺需求。無論你喜歡穩重的男聲，還是柔和的女聲，都能輕鬆切換，讓每一次聆聽都成為一種享受。

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▲運動時打開「聽新聞」，可配合喜好調整速度、音色朗讀。（圖／免費圖庫pexels）

即時就是效率 比廣播、電視新聞更快速

在快速變動的現代社會，新聞的時效性尤為重要。新聞一上線，馬上就能透過「聽新聞」播報，最新、最即時的新聞報導秒同步。不論是國際大事、熱門話題，還是突發事件，通通第一時間送到你的耳中，比起廣播與電視新聞還要迅速、便捷。

一鍵操作 輕鬆開始你的聽新聞之旅

下載ETtoday新聞雲APP後，只需進入新聞頁面，點選右上角的耳機圖示，就能立即啟動「聽新聞」功能。操作簡單直覺，即使是第一次使用也能快速上手。

適用於多種場景 讓聽新聞融入你的生活

通勤路上：在捷運上、等車時，用短短幾分鐘抓取世界脈絡，讓零碎時間發揮最大價值。

開車途中：啟動CarPlay功能，讓「聽新聞」成為你開車路上的最佳夥伴，幫助你消除駕駛中的無聊時光。

運動時刻：跑步、健身或瑜伽時，透過耳機收聽新聞，不僅擁有豐富內容，還讓運動不再單調，做完運動能輕鬆和親朋好友討論時事。

家事時光：無論是洗碗、掃地，還是下廚做料理的時間，讓「聽新聞」輕鬆填補你的家事時間，用耳朵掌握世界。

▲無論工作或休閒時刻，打開「聽新聞」馬上掌握世界脈動。（圖／免費圖庫pexels）

無論你身在何處，「聽新聞」都能陪伴你，立即下載新聞雲APP，新聞用聽的最潮，和百萬用戶們一起用耳朵收聽世界！