台鐵春節加開8班全車自由座　官網可線上換票

▲台鐵加開北高全車自由座列車。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，台鐵除已規劃加班車外，也特開8班「全車自由座」列車，搭乘車前4天都可以預購。另為避免旅客變更行程擠到車站換票，台鐵提醒官網已有「線上換票」，換票一次免手續費。此外，今年第一季APP也擬推出「線上換票」服務。

台鐵公司表示，因應春節返鄉與出遊需求，1月24日、25日，以及1月29日至2月2日等7天已規劃春節加班車次，目前西部幹線座位充足，另春節也特別加開七堵至高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車，1月25日及1月31日至2月2日共計8班次，自由座車票可於乘車日前4日透過官網、車站窗口及多功能自動售票機購買。

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另為避免旅客變更行程擠到車站換票，台鐵提醒，台鐵去年起推出官網「線上換票」服務，目前此服務僅限於本公司官方網站操作。旅客已完成網路付款尚未取票前，如需更改乘車時間或車次，可透過官網快速完成換票，無需親臨車站，使用手機進行操作時，需切換至電腦版官網以完成換票流程。

台鐵公司表示，「線上換票」服務比照一般換票手續，允許一次換票免手續費，第二次換票則須依照退換票距離乘車的時間收取手續費，以當天換票且為第二次換票為例，將收取票價2成的手續費。