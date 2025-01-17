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北捷發禮了！「1族群」開APP驚喜：免費茶葉蛋

▲▼北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停 捷運族大排長龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北捷會員限定的「來點好康登記雙重抽」活動開獎了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

經常分享優惠好康的Threads帳號「來點好康」近日貼出截圖，只見他收到北捷送的免費茶葉蛋、霜淇淋買一送一優惠券，於是發文提醒「台北捷運族幾乎人人有，快打開來看看！」就有通勤族一開超驚喜，「好讚！感謝分享，不然我直到它過期都不會發現」，話題引發熱論。

「來點好康」分享截圖，提醒搭北捷一族查看《台北捷運Go》APP，到「優惠券」點進「我的優惠券」確認有沒有超商免費茶葉蛋和霜淇淋買一送一券。看到貼文後，馬上有人開APP查看，「感謝分享，我裡面有券耶！」「我居然有五顆茶葉蛋」、「我有！」

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▲▼ 。（圖／記者曾筠淇攝）

▲通勤族快開北捷APP看看自己有沒有小確幸。（圖／記者曾筠淇攝）

也有網友納悶，「我每天搭乘，沒有的原因是？」「我為什麼沒有？」就有人解惑，「應該是之前那個捷運抽獎的活動，沒有的人可能就是當初沒參加到活動」、「要事前登記才有」。其中，有網友分享連結指出，「要有登記這個活動才有呦！」

實際查看連結，該活動是北捷會員限定的「來點好康登記雙重抽」，登記期間是1月6日至1月14日，有參加的話，在1月17日至28日登入台北捷運Go APP會員後，於首頁上方橫幅Banner，滑動點選「來點好康 登記雙重抽」中獎查詢Banner，即可得知開獎結果。

有抽中的話，超商霜淇淋買一送一優惠券的使用期限是2月10日，免費茶葉蛋優惠券的使用期限為3月31日。

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