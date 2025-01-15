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「下載1款APP」接電話幫助視障者　他感動大推！網+1：我也接過

▲▼安裝「Be My Eyes」半年突來電！他接起幫助視障者　超暖故事5000人朝聖。（圖／網友授權提供）

▲安裝「Be My Eyes」很久了，第一次接到電話超開心。（圖／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

雖然有導盲犬的幫助，但視障者仍有「觀看」的需求，隨著智慧型手機的發達，現在出現了「Be My Eyes」APP，讓全世界的網友都可以伸出援手，一名網友表示，第一次接到「Be My Eyes」的通知，對方想要買東西送朋友，因此請他確認顏色有沒有買對，他興奮直呼「幫完覺得超開心」。

有網友在Threads發文，下載「Be My Eyes」APP很久了，日前第一次收到協助通知，對方想買東西送朋友，擔心買錯顏色，因此請他確認顏色有沒有選對。他進一步指出，下載完APP可以選擇語言，「我設定中文，所以接到的（電話）也是中文」。

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幫助需要幫助的人，他開心大喊，「下載完後會有需要幫助的視障人士打給你，麻煩你幫忙他，幫完我覺得超開心，我們覺得超簡單的小事，他們都要我們幫忙，真的是一天打給我50通也沒關係」。

留言區不少網友透露，自己也曾接到電話，「之前接過2通，1通是看微波要按幾，1通是看食物有沒有過期，希望我們一點微薄力量可以讓世界更好」、「協助過辨識驗證碼！接完瞬間感受到APP成立的意義」、「之前接過三通，分辨衣服顏色，分辨優惠券過期日、分辨鈔票銀碼」、「接過一次，對方請我看電梯樓層到了嗎」、「接過幫忙看日曆的日期」、「目前接過看包裝日期、操作洗衣機、看時間，真心覺得這個APP好棒可以幫助到他們」。

據了解，「Be My Eyes」APP是由丹麥的漢斯（Hans Jørgen Wiberg）設計，主要為幫助視障朋友生活上的「觀看」需求，該App自2015年1月推出後，已有超過600萬名志工加入，為世界各地的視障者提供幫助，服務範圍已經遍及全球150多個國家。

本文獲得原PO授權轉載。

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