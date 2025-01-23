黑幫份子大街上遭亂刀砍死　港警大陣仗連日掃蕩娛樂場所

▲香港黑幫份子大街上遭亂刀砍死，現場遺留大片血跡。（圖／香港01）

文／香港01

香港元朗22日清晨發生謀殺及傷人案，一名有黑社會「和勝和」背景的24歲姓陳男子，離開喜業街喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人持刀亂斬亡。警方高度重視案件，據知有組織罪案及三合會調查科（O記）、各總區刑事部等多個部門，將一連多日在全港多區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，高調巡邏及到各娛樂場所查牌，行動針對三合會分子及其收入來源，以打擊黑幫氣焰。

▲港警大陣仗掃黑。（圖／香港01）

昨（22）日晚約10時半，新界北總區指揮官林敏嫻帶隊，聯同大批機動部隊及便衣人員，於元朗炮仗坊的麻雀館查牌。警犬隊亦奉召到場戒備。人員其後冒雨轉到水車館街萬金中心樓上的娛樂場所繼續行動。

警方在facebook專頁表示，為打擊三合會活動及堵截其收入來源，有組織罪案及三合會調查科人員聯同各總區刑事總部、機動部隊及交通部，昨（22）日展開代號為「犁庭掃穴」的反三合會罪惡行動，警方共派出超過900名人員，突擊搜查多個地點及處所，拘捕多人及進行大規模掃蕩，行動仍在進行中。

警方同時重申打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，絕不姑息任何非法活動。

▲目擊兇殺案的女性友人。（圖／香港01）

元朗謀殺及傷人案發生在22日清晨5時許，24歲姓陳男子、28歲姓鄭男子及另外兩名女友人，在喜業街喜業工廠大廈樓上無牌酒吧消遣後，甫離開工廈，即有4部車駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩男亂刀施襲。

有閉路電視拍下案發經過，其中一名男事主登上的士時，4輛私家車約13名刀手隨即下車，分別追斬兩男。兩男事主分頭逃走，其中白衣男事主其後折返現場，嘗試打開的士車門欲登車逃走，但再被不同刀手連斬多刀，倒臥血泊之中。

▲警犬加入掃黑行動。（圖／香港01）

24歲陳姓男事主身中多刀，送院後不治。據知他有黑社會和勝和背景，活躍於元朗南邊圍，暱稱「師父仔」。至於28歲鄭姓男事主亦中刀，清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。警方正循多方面追查死者是否與人有恩怨而埋下殺機。

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