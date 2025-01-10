　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全國同步打詐掃黑肅槍！12天破1315案逮6710人　扣贓款8.7億元

▲▼警政署刑事局執行詐欺、掃黑以及檢肅槍枝行動，共計執行1315件逮捕6710人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署刑事局執行詐欺、掃黑以及檢肅槍枝行動，共計執行1315件逮捕6710人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局執行「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案查緝」，專案期間從2024年11月18日至29日，在詐欺犯罪偵破962件，逮捕5732人，在幫派組織犯罪執行116件掃黑行動，其中竹聯幫囊括27件、天道盟12件、太陽盟2件、四海幫2件以及風飛砂幫、牛埔幫等，逮捕721名嫌犯，另外還有檢肅槍砲237件逮捕人數257人，查扣槍枝412枝。

警方表示，全國同步針對黑幫、槍枝以及詐欺進行查緝專案，在詐欺犯罪部分，偵破詐騙集團962件，到案犯嫌5732人（含金主、控盤首腦、系統商、洗錢水房首謀、律師及代書等核心腳色），其中有456人遭法院羈押。

警方指出，投資詐騙造成國人損失，查扣不法利得7億9285萬0307元（含現金新台幣4億5127萬9335元、土地22處、房屋5處、汽車212輛、虛擬貨幣換算新台幣價值8412萬430元）。

▲▼警政署刑事局執行詐欺、掃黑以及檢肅槍枝行動，共計執行1315件逮捕6710人。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中刑事局偵查第四大隊偵破融資公司與地政士勾結詐團涉詐欺、洗錢案，查扣現金16萬餘元、手機24支、土地代辦文件、電腦6台、隨身碟、行動硬碟等證物、扣押裁定財產500萬餘元等證物。

其次，針對掃蕩幫派犯罪組織：針對竹聯幫、天道盟等幫派，執行116件掃黑行動（含竹聯幫27件、天道盟12件、太陽聯盟2件、四海幫2件、風飛砂幫1件、牛埔幫1件、十五份組合1件、至尊盟1件、松聯幫1件及其他幫派組合68件），成功逮捕721名嫌犯，並查扣犯罪所得達8595萬2069元。

其中黑幫成員涉及詐欺案件達46件299人，高雄市政府警察局偵破正義會桃園分會成員周姓成員等18人成立通訊行詐欺集團案，查扣現金58萬餘元、匾額、點鈔機、桃園聖賢宮背心、愷他命5包、汽車6輛、西瓜刀、瓦斯槍、電腦主機、筆記型電腦、手機等證物。

最後，肅清非法槍械，查獲槍砲案件237件257人，其中2件涉及高雄市故意殺人案及苗栗縣槍擊案，查扣非法槍械412枝（制式槍2枝、非制式槍枝373枝、模擬槍37枝）及改造場所8處，有效遏止槍械犯罪危害治安。

刑事警察局周幼偉局長表示，本次專案採中央與地方協同作戰模式，透過情資分析與整合，加強詐欺犯罪的打擊力度，以系統性溯源查緝黑幫組織涉詐、暴力案件及槍械改造、製造場所，並深入追查集團核心分子，斬斷幫派組織非法金流並有效遏止槍枝流入社會，守護民眾生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
龍年加持無效！2024新生兒再創新低　比虎年還少
快訊／日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！校園隨機攻擊　至少8傷
快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡
快訊／台塑四寶2024營運逆風　年終開獎
鬼鬼「手術畫面曝光」！昔打5針取卵　虛弱痛喊：懷孕真的很辛苦
快訊／62票反對、51票贊成！藍白聯手再贏表決
鬼鬼2年前凍卵！突爆未婚生女　姚黛瑋曝：完全不意外
抓到了！PO文稱「北榮麻疹大流行」　1男遭逮送辦
拍到「寂靜星系熄火」　台大揭密：可能有超大黑洞
輝達總部選台電南港土地、一殯舊址？　郭智輝：大家都猜錯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

快訊／三重資源回收廠大火「黑煙竄天」　消防局急喊：緊閉門窗

新北特警斬金畫面曝！剿滅31處水房　19歲車手7個月經手1.3億

台中綁架越籍移工囚禁宜蘭　烏日警攻堅救出肉票...5匪收押　

高雄美術館豪宅爆衝突　不爽保全拒開門！醉住戶毆人砸公設

抓到了！PO文稱「北榮麻疹大流行」　1男遭逮送辦

貨車橋上高速對撞！1側翻1噴進田裡...2人受傷　驚悚畫面曝

全國同步打詐掃黑肅槍！12天破1315案逮6710人　扣贓款8.7億元

台南幼兒園驚傳「格鬥招式」虐童　教育局出手了：惡師停職！

網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

快訊／三重資源回收廠大火「黑煙竄天」　消防局急喊：緊閉門窗

新北特警斬金畫面曝！剿滅31處水房　19歲車手7個月經手1.3億

台中綁架越籍移工囚禁宜蘭　烏日警攻堅救出肉票...5匪收押　

高雄美術館豪宅爆衝突　不爽保全拒開門！醉住戶毆人砸公設

抓到了！PO文稱「北榮麻疹大流行」　1男遭逮送辦

貨車橋上高速對撞！1側翻1噴進田裡...2人受傷　驚悚畫面曝

全國同步打詐掃黑肅槍！12天破1315案逮6710人　扣贓款8.7億元

台南幼兒園驚傳「格鬥招式」虐童　教育局出手了：惡師停職！

網傳「小學生刺傷老師」太驚悚　校方怒曝真相：追究造謠者責任

蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

LINE Pay 2024年營收近63億年增逾3成　創歷年新高

赴宴88會館？黃國昌曾要柯文哲「說清楚」　他酸：如今卻端走民眾黨

涉嫌蓄意縱火！　洛杉磯1男遭逮捕

快訊／日本女大生「狂揮鐵鎚砸人」！校園隨機攻擊　至少8傷

以為野火不會燒過來　82歲翁堅持不撤「一睡不醒」死在床上

寶佳機構再進軍14期　拿下同業洲際段700坪土地

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

夏普旗艦新機AQUOS R9 Pro突襲上市　主打業界最大感光元件

快訊／三重資源回收廠大火「黑煙竄天」　消防局急喊：緊閉門窗

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

台中少女被逼吃屎4個月　大便抹身自拍SM

即／基隆警局長敬酒突擁抱　女警痛哭

台北「好形象」保險經理遭控下藥性侵　多女受害

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

快訊／10天期限將至！北院收到柯文哲抗告狀

女律師曬同婚照！他問「輪流裝姊夫互動」還提告

少將貪污7990元洗衣機　遭判刑定讞

毀約生第6孩「老婆急結紮」　6寶爸借錢扛重擔

南非教師來台失業淪街友　逾期居留達1912天

更多熱門

相關新聞

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

刑事局前三線二星警政監林明佐因涉貪案遭收押，近日以罹患脊椎瘤、大小便失禁以及泌尿道感染釀副睪丸炎等理由求交保，但遭台中高分院駁回。林明佐因病需開刀，6日緊急聲請戒護就醫，地院裁准，今日已經被送至中國附醫開刀。

車手扮男公關吃飯約會+上床　榨乾熟女4千萬

車手扮男公關吃飯約會+上床　榨乾熟女4千萬

前立委助理詐虛擬幣商　還凹付酒店錢

前立委助理詐虛擬幣商　還凹付酒店錢

即／新北警用一招刪紀錄　詐12天休假

即／新北警用一招刪紀錄　詐12天休假

彰化女誤信假檢警　拿房抵押遭詐2200萬

彰化女誤信假檢警　拿房抵押遭詐2200萬

關鍵字：

刑事局專案詐欺黑幫槍枝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

強烈冷氣團可能變「寒流」　5℃極端低溫時間曝

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面