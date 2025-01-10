全國同步打詐掃黑肅槍！12天破1315案逮6710人　扣贓款8.7億元

▲警政署刑事局執行詐欺、掃黑以及檢肅槍枝行動，共計執行1315件逮捕6710人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局執行「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案查緝」，專案期間從2024年11月18日至29日，在詐欺犯罪偵破962件，逮捕5732人，在幫派組織犯罪執行116件掃黑行動，其中竹聯幫囊括27件、天道盟12件、太陽盟2件、四海幫2件以及風飛砂幫、牛埔幫等，逮捕721名嫌犯，另外還有檢肅槍砲237件逮捕人數257人，查扣槍枝412枝。

警方表示，全國同步針對黑幫、槍枝以及詐欺進行查緝專案，在詐欺犯罪部分，偵破詐騙集團962件，到案犯嫌5732人（含金主、控盤首腦、系統商、洗錢水房首謀、律師及代書等核心腳色），其中有456人遭法院羈押。

警方指出，投資詐騙造成國人損失，查扣不法利得7億9285萬0307元（含現金新台幣4億5127萬9335元、土地22處、房屋5處、汽車212輛、虛擬貨幣換算新台幣價值8412萬430元）。

其中刑事局偵查第四大隊偵破融資公司與地政士勾結詐團涉詐欺、洗錢案，查扣現金16萬餘元、手機24支、土地代辦文件、電腦6台、隨身碟、行動硬碟等證物、扣押裁定財產500萬餘元等證物。

其次，針對掃蕩幫派犯罪組織：針對竹聯幫、天道盟等幫派，執行116件掃黑行動（含竹聯幫27件、天道盟12件、太陽聯盟2件、四海幫2件、風飛砂幫1件、牛埔幫1件、十五份組合1件、至尊盟1件、松聯幫1件及其他幫派組合68件），成功逮捕721名嫌犯，並查扣犯罪所得達8595萬2069元。

其中黑幫成員涉及詐欺案件達46件299人，高雄市政府警察局偵破正義會桃園分會成員周姓成員等18人成立通訊行詐欺集團案，查扣現金58萬餘元、匾額、點鈔機、桃園聖賢宮背心、愷他命5包、汽車6輛、西瓜刀、瓦斯槍、電腦主機、筆記型電腦、手機等證物。

最後，肅清非法槍械，查獲槍砲案件237件257人，其中2件涉及高雄市故意殺人案及苗栗縣槍擊案，查扣非法槍械412枝（制式槍2枝、非制式槍枝373枝、模擬槍37枝）及改造場所8處，有效遏止槍械犯罪危害治安。

刑事警察局周幼偉局長表示，本次專案採中央與地方協同作戰模式，透過情資分析與整合，加強詐欺犯罪的打擊力度，以系統性溯源查緝黑幫組織涉詐、暴力案件及槍械改造、製造場所，並深入追查集團核心分子，斬斷幫派組織非法金流並有效遏止槍枝流入社會，守護民眾生命財產安全。