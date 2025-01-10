與美元掛鉤40年　香港金管局總裁：無需改變聯繫匯率制度

▲香港聯繫匯率制度已實施超過40年。（圖／CFP）



文／中央社

香港金融管理局總裁余偉文重申，港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度行之有效，無需改變，並強調港方一直評估各種可能影響香港金融穩定和安全的風險，確保有足夠能力應對。

自從川普當選美國總統後，加上美元持續走強，香港財經界及部分媒體十分關注地緣政治會否影響聯匯的運作。具體而言，就是擔心川普上台後中美關係惡化，進而衝擊聯匯制度。

美國在俄烏戰爭之後把俄羅斯從環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統剔除之後，香港方面也有人擔心，一旦中美關係急速惡化，香港也會面對類似情況。

對於相關憂慮，余偉文近日在金管局的網上專欄「匯思」撰文，重申港府對聯匯制度的立場。

他說，聯匯制度自1983年10月實施至今超過40年，經歷多次經濟和利率週期，應對了多次全球性和區域性的金融危機，已成為與香港經濟和金融體系密不可分的核心組件；聯匯制度為香港提供一個持久穩定的貨幣環境，一直行之有效。

他說，社會上近期再度浮現一些關於聯匯的討論，作為局內人，「我們一直關注這些言論，當中固然有一些是基於對制度缺乏全面了解而產生的誤解，也有部分是將不相關的新聞碎片拼湊成不甚準確的畫面」。

對於有論者擔心地緣政治可能會引致影響聯匯運作的極端情況，余偉文表示，全球金融體系之間的連結既深且廣，可以說是你中有我、我中有你，過往經驗清楚顯示，某個地區的金融市場出現動盪，其急速、連鎖反應可以產生巨大的外溢效應，觸發全球金融市場的波動甚至引發危機，造成對經濟和社會民生的衝擊。

他說，香港是亞洲地區最重要的國際金融中心，香港金融穩定不但關乎自身，還是區域和國際金融穩定的關鍵。

但他也說：「正如我在不同的場合所強調，作為負責任的當局，我們一直有針對各種可能影響香港金融穩定和安全的風險，進行充分的評估，確保有足夠的能力去應對各種挑戰。」

他最後強調：「風險要管控，但不用自亂陣腳。我重申：我們無意、亦無需改變聯匯制度。」

中國與英國於1982年開始談判香港前途問題後，香港民心不穩，既出現移民潮，港幣也被拋售，幣值滑落。港英政府為了穩定港幣匯率及民心，1983年底實施聯匯制度，基本上訂定港幣7.8元兌換1美元，匯率只可以在7.75至7.85元之間浮動，一旦超出此區間，金管局就會介入市場干預。

1998年亞洲爆發金融風暴期間，外資狙擊港幣，當時外界也擔心聯匯制度將會崩潰，但在北京方面的支持下，港幣最終保持穩定，聯匯未受影響。