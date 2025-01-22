藏古柯鹼+大麻膏原油入境！天道盟松山會找美國人運毒　10人落網

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵5隊2024年3月查獲大麻煙油分裝工廠，持續向上溯源查獲涉嫌從國外走私大麻煙油的嫌犯，後續又追到有美國籍男子也攜帶毒品走私入境，等再度入境時逮人，並搜出古柯鹼、大麻煙油以及安非他命，事後兵分多路，逮捕幕後具有天道盟松山會背景的主嫌等10人，均依照毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，2024年3月，北市刑大偵5隊查獲26歲的林姓男子在北市信義區山區承租套房，作為大麻煙油的分裝工廠，警方當場查獲1.6公斤大麻煙油以及相關的分裝工具，後續又掌握毒品來源，疑似找人攜帶從境外走私進台灣。

▲警方查出黑幫透過美國人攜帶毒品古柯鹼、大麻膏以及安非他命入境。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方又於7月份查獲24歲的張姓男子，從國外走私2.6公斤的大麻煙油，循線在旅館內逮人，並查獲攜帶入境的2.6公斤大麻煙油，警方發現幕後有天道盟松山會成員涉入其中，立刻組成專案小組進行追查。

警方持續溯源，又查出一名黑幫小弟從小在美國長大，透過該名小弟與美國當地人聯繫，請美國人協助攜帶毒品來台，警方查出該名美國男子身分時，但已經出境離台，等到9月份中秋節當天，發現該美籍男再度入境，當場請航警人員扣留，專案小組成員也立刻前往帶人。

▲警方從毒品分裝廠向上溯源，最後破獲黑幫經營國際運輸毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方從美籍男身上搜出古柯鹼及安非他命，均分別包裝在零食及玩具內，並將大麻膏偽裝成加拿大楓糖置入行李箱內走私來台，共起獲1公斤古柯鹼、3公斤安非他命及13公斤大麻膏原油，市值上看數百萬元。

警方指出，幕後藏鏡人是具有天道盟松山會的33歲許姓分會長等10人，陸續將人逮捕到案，訊後依照《毒品危害防制條例》送辦，許姓分會長訊後以百萬元交保。