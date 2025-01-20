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大陸 大陸焦點 特派現場

港民眾換新鈔意外發現「仙氣女行員」　甜美笑容引網讚：戀愛了

▲香港一名「仙氣」女行員被電視新聞拍下，意外爆紅。（圖／翻攝i-cable）

▲香港一名「仙氣」女行員被電視新聞拍下，意外爆紅。（圖／翻攝i-cable）

文／香港01

香港3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行19日起至28日提供新鈔及迎新鈔兌換服務，其中，滙豐銀行旺角彌敦道分行一名女職員，因美貌及親切舉動成為網友焦點，大讚「有仙氣！」、「好靚女」、「戀愛了」、「想瘋狂排隊入錢攞錢（領錢）」、「呢間（這間）分行一定排晒長龍」。

▲香港一名「仙氣」女行員被電視新聞拍下，意外爆紅。（圖／香港01）

▲女行員的甜美笑容令網友們印象深刻。（圖／香港01，下同）

農曆新年將至，香港民眾在1月19日起至1月28日可到滙豐、中銀及渣打3間發鈔銀行，兌換新鈔及迎新鈔，不少市民到銀行排隊，其中，媒體在滙豐銀行旺角彌敦道分行拍攝的新聞影片及照片，1名女職員掀起網友熱議。

從畫面見到，該女職員穿着整齊制服，相當年輕，長髮及肩，正在協助市民排隊兌換新鈔及迎新鈔，相當親切，笑容甜美。

▲香港一名「仙氣」女行員被電視新聞拍下，意外爆紅。（圖／香港01）

港網友看過畫面議論紛紛，大讚有驚喜，「有仙氣！」、「好靚女」、「幾可愛」、「樣子清秀及笑容甜美」、「想瘋狂排隊入錢攞錢」、「呢間分行一定排晒長龍」、「我聽日就一早去銀行排隊見佢」。

不過也有網民認為，「各花入各眼」、「每一行業都有靚女，又唔使咁誇張」、「銀行不斷cut（減少）櫃位，有邊間銀行唔排長龍？」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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