過年溫馨滿滿　台南市尋人高手再助離散31年母女團聚

▲市警五分局防治組巡佐鄭嘉德，報案人十分感謝警方協助，讓母女過年情相認團聚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局尋人高手巡佐鄭嘉德，接獲民眾請求協尋離散31年的母親，經深入追查積比對線索與查獲資料，終於尋得失散母親，在過年前助母女相認團聚。

警方指出，年約35歲小忻(化名、台南市人、女)，目前已結婚成家且育有1女，在其年僅4歲時，即因家庭因素與母親離散，至今已然31年，思念母親的心情一直存在小忻心中，久久未曾放棄，而這也成為她多年以來的心病，但卻又因種種家庭因素，還有「既期待又怕傷害」的情愫，讓小忻一直不敢起心動念尋找母親；2024年初，小忻在對母親日積月累的思念，及丈夫一句「人生不要留下遺憾」的鼓勵下，終於鼓起勇氣開始找尋母親，多次尋求各公部門的協助，以及前往記憶中母親的故鄉等可能出現的行蹤地點查探，足跡遍布高雄、台南、嘉義等地，但卻均查尋未果且無一絲音訊，直到2024年11月21日小忻才在思親情切之下，向市警五分局實踐派出所主動報案協尋。

市警五分局失蹤人口承辦人巡佐鄭嘉德接獲實踐派出所轉報本案後，即展開「協尋機制」投入尋人工作，多次與報案人小忻聯繫，利用懇談對話，仔細聆聽小忻述說其小孩時期對母親的印象回憶，藉以取得母親更為詳細的資料，不放過任何可能性的蛛絲馬跡，做為查尋分析參考；除此，鄭巡佐並充分利用公務橫向聯繫體制，向戶政所、健保局、勞保局申請失蹤人相關資料，經多方聯繫、交叉比對及訪查，終順利取得失蹤人行蹤及聯繫方式，並鍥而不捨耐心多次與小忻母親懇談說明，終成功安撫母親思女情怯的不安情緒，應允願意與女兒見面。

雙方於2025年1月22日透過鄭巡佐的聯繫安排，由丈夫的陪同下，成功在過年前，前往嘉義縣母親工作地點見面團聚，母女聚首思親之情頓時湧現，倆人雙手彼此深深握緊對方，喜悅訴說思念情懷，而眼神中透露著更是「害怕再失去」的淚盈閃爍。

市警五分局分局長洪宏榮表示：「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為2025年加強重點節日安全維護工作」3大主軸，除採取「犯罪預防、偵防並重」方式，縝密規劃治安維護作為，確保「治安平穩」外，針對「民眾安心」部分，也是工作重點，尤其在協尋案件中，常常都有溫馨感人故事，所以在接獲各種協尋案件，都會本著同理心全力協尋，這也是真實警察為民服務的一面。鄭巡佐對於失蹤人口查尋工作，一向秉持無私奉獻，時時利用勤餘時間，充滿熱忱積極投入查尋服務，幫助民眾圓夢。而此次尋親任務，本分局以幫助民眾、視民如親的理念，在春節即將到來之際，讓民眾可以圓夢團聚，可說是美事一樁，也充分展現了警察柔性作為的一面！