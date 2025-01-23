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玉里醫院春節返鄉專車啟程　95住民返家團圓...21醫護陪同

▲▼玉里醫院舉辦年度住民春節返鄉專車活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼玉里醫院舉辦年度住民春節返鄉專車活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部玉里醫院於23日星期四上午七點舉辦年度住民春節返鄉專車活動，參與返鄉活動的住民共計95人，該院不僅安排專車接送住民前往玉里火車站，更出動21位醫護及工作人員全程支援陪同，以應付各種狀況發生。

▲▼玉里醫院舉辦年度住民春節返鄉專車活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

院長簡以嘉（左）親自到場送行並有21名醫護人員全程陪同住民。

一早，玉里醫院簡以嘉院長率領幾位主管親自到場送行，並感謝台鐵玉里站副站長余秀文及鐵路警察局協助住民搭乘火車及確保安全。

▲▼玉里醫院舉辦年度住民春節返鄉專車活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼95名參與返鄉活動的住民開心走進車站，魚貫進入月台搭車要與家人過年團聚。

簡院長表示：「我們每年都相當重視這項活動，因為它不僅讓住民有機會與家人團聚，還能促進家屬與社會大眾對精神障礙病友的改觀，重新建立正確且健康的觀念，共創和諧友善的社會。這項活動的成功舉辦離不開各方的支持與協助，還有我們醫護人員及社工們的努力，更感謝台鐵玉里站和玉里鐵路警察局每年都全力配合，希望我們往後能繼續攜手合作、維持友好互動，每年都一起送住民們快樂平安返家，闔家團圓。」

▲▼玉里醫院舉辦年度住民春節返鄉專車活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院今年的春節返鄉專車活動已經邁入第25個年頭。雖然在110年和111年因疫情影響而停辦，但自112年起重新啟動，該院辦理此活動熟門熟路，也建立了穩定的運作模式，確保一切順利圓滿，玉里醫院將繼續保持這項活動的優質服務，確保住民能夠順利與家屬團聚，讓親情的聯繫更加緊密，並提升家屬支持度。

▲▼玉里醫院舉辦年度住民春節返鄉專車活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

迎接農曆新年相對於長期安置於玉里醫院的住民來說也是非常受到重視的活動，更是住民們最引頸期盼的活動之一，讓住民們有機會回家共享溫馨的年夜飯，增進彼此的感情。

▲▼玉里醫院舉辦年度住民春節返鄉專車活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼院長簡以（右））感謝各方協助，致贈感謝狀。

王姓住民開心表示說：「每年春節返鄉專車活動都是我最期待的時刻，因為可以回家和家人團聚，這對我來說意義重大，不僅可以體驗春節的氣氛，也讓我感覺自己認真復健付出的努力得到回報。感謝玉里醫院的安排，讓我們可以快快樂樂回家過年！」

▲▼玉里醫院舉辦年度住民春節返鄉專車活動。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院的春節返鄉專車活動不僅為精障病友帶來了溫暖和希望，也讓社會大眾看到了醫院對住民的關愛與重視，藉著這樣的活動，不僅能維繫住民與家人間的親情，也是一種短期的家庭、社區適應過程，相當有利於復健與治療。該院表示，未來將繼續努力，不僅讓住民在復健之路過得開心，也要逐漸改變社會大眾對精障病友的印象，將繼續為他們提供更好的服務以及感受到家的溫暖、創造更多美好回憶。

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