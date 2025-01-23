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春節交通船開行1829航次疏運　4地船班恐受天候影響

▲▼台東離島交通船每船班銷售座位數都低於100，所有旅客採梅花座方式入座。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲春節離島和小三通等交通船將開行1829航次。（示意資料圖／台東縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假即將登場，航港局預估離島和小三通航線將開行1829航次，可疏運近40萬人次，不過航港局表示，依據海象資料顯示，春節期間東部蘭嶼、綠島航線及北部基隆、馬祖航線海運船，可能受天候因素影響航行，提醒民眾留意航班資訊。

春節將至，航港局表示，為協助民眾順利返鄉及出遊，1月24日起至2月3日將啟動春節海運交通疏運計畫，總計台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線，預計將開航1829航次，共可提供39萬6242人次之運能。

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不過依據目前海氣象預報資料顯示，春節期間東部蘭嶼綠島航線及北部基隆馬祖航線之海運船班，將可能受天候因素影響開航狀況，航港局提醒，民眾行前要留意天候狀況及航班資訊，以免影響行程安排，航港局1月23日起至2月3日將於每日下午2時於官網春節疏運專區公布當日及次日海運航班開停航情形。

航港局說明，如於春節期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。

▲▼東琉線尖峰時段預測。（圖／航港局提供）

▲東琉線尖峰時段預測。（圖／航港局提供）

航港局也提醒，春節連假期間南部東港-小琉球航線搭船人數眾多，建議儘量避開人潮擁擠時段，航港局並將適時協調業者機動加開船班，減少乘客候船時間，提供旅客優質海運服務。

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