初一到初三訂房破5成「6縣市最夯」　高公局：連2天白天塞到半夜

▲春節預估初三和初四北返車潮可能從白天塞到深夜或隔天凌晨。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假即將登場，春節訂房率也出爐，初一到初三為國旅訂房高峰，已超過5成，其中基隆、苗栗、台中、南投、嘉義及宜蘭等6縣市最夯，高達6成到7成5，高公局預估，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗，以及國5北向宜蘭路段恐從白天塞到深夜甚至隔日凌晨，呼籲北返提早出發。

根據觀光署統計資料，今年春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰約在5成以上，部分縣市包括基隆、苗栗、台中、南投、嘉義及宜蘭等，訂房率已達6成到7成5。

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高公局預估，假期間將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部觀光地區，建議用路人多搭乘公共運輸往返，今年春節共90條國道客運路線提供6折或平日票價優惠，為歷年最優惠，呼籲民眾可多加利用。

針對仍欲自行開車行駛國道用路人，高公局預判，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段預估白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，呼籲當日北返用路人儘量提早出發。建議民眾可多加利用高公局每日路況預報資訊，路況預報係高公局透過AI及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，並彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。

▲春節國道疏運措施。（圖／高公局提供）

另外，高公局表示，由於今年春節連假於除夕前三天即開始放假，預期南向返鄉車流較為分散，交通量約為平日至例假日水準，故小年夜前二日至除夕之收費措施僅實施單一費率；而假期尖峰日初一至初五除了單一費率外，再實施國3差別費率，以及0到5時暫停收費。

依據中央氣象署天氣預報，春節放假首日至大年初一受冷氣團影響，各地天氣明顯轉冷，北部、東半部有局部短暫雨。高速公路局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶之電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等。此外，當溫度回升轉晴時易有濃霧，如行經濃霧路段時，請開亮頭燈、加大行車間距，確保行車安全。