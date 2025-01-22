春節「台灣好行」屏東各路線來了　左營高鐵至墾丁只要176元

隨著農曆春節的腳步越來越近，在傳統習俗中，今（22）日是農曆中的臘月二十三日，也是傳統裡的「小年」。一般人在「小年」要祭灶神、吃湯圓、剪春花，代表準備進入過年的週期。不過，大陸北方和南方的傳統裡，「小年」卻差了一天，北方的小年是臘月二十三，南方卻是推遲了一天，造成此種差異的主因竟源於清朝為了「節省開支」。