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春節「台灣好行」屏東各路線來了　左營高鐵至墾丁只要176元

▲春節連假，民眾搭乘大眾公共運輸系統有多項優惠 。（圖／屏東客運公司提供）

▲春節連假，民眾搭乘大眾公共運輸系統有多項優惠 。（圖／屏東客運公司提供）

記者陳崑福／屏東報導

春節9天連假，鼓勵民眾搭乘大眾公共運輸系統，避免塞車，使用電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡等)搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠(限全票乘客)。

屏東客運公司公司表示，這次交通部觀光署在春節連假為紓解國道交通壅塞及減少碳足跡，交通部鼓勵民眾搭乘大眾公共運輸，並祭出多項乘車優惠措施請多加利用。其中使用電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡等)搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠(限全票乘客)。

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其中行經屏東縣境的台灣好行路線有「【9189】墾丁快線、【9127D】大鵬灣琉球線以及今年推出的【9117B墾丁機場快線】」，使用電子票證乘車從左營高鐵至墾丁，【9189】墾丁快線原價為352元優惠後只要176元；從左營高鐵至東琉碼頭站，【9127D】、【9127G】大鵬灣琉球線原價為135元優惠後只要67元；從高雄國際機場至東琉碼頭站，【9117B】墾丁機場快線原價為64元優惠後只要32元，從高雄國際機場至墾丁原價為291元優惠後只要146元。

在防疫方面，近期氣溫偏低，為防範流感、新冠、諾羅等病毒感染處於高峰，搭乘大眾運輸工具建議仍要戴口罩，降低病毒傳播風險。

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