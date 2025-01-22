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春節有強冷空氣「上看寒流」　小年夜最濕冷

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▲春節將有強冷空氣來襲，小年夜最濕冷，除夕轉為乾冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(22日)全台雲量偏多，山區入夜後可能有局部短暫雨，明天各地也有短暫雨機會，周五到周末東北季風增強，北東陰雨，春節將有強冷空氣南下，強度可能達強烈冷氣團，甚至上看寒流，小年夜北東濕冷，除夕轉為乾冷。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天天氣比較複雜，大環境是高壓迴流的偏東風，但在台灣海峽側有背風渦旋發展，白天逐漸為中南部帶來北風。雲量明顯增多，中北部、東半部陰天，只有南部相對有些雲層空檔、以多雲為主，中層水氣，影響程度明顯，預估今天白天平地降雨機率仍較低，偶有較厚實雲層通過時才有零星降雨，山區附近以及入夜以後各地水氣會比較多，可能有局部短暫雨。

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背風渦旋明天移動至台灣北方海面，且逐漸東移，為台灣帶來偏北風環境，西半部風勢比今天明顯。天氣方面，歐宗學說明，明天依然有偏多中層水氣持續通過，各地仍是陰天、局部多雲的天氣，各地有短暫雨機會。周五東北季風開始增強，中層水氣仍多，各地維持相似天氣型態，氣溫方面則暫時沒有明顯的冷空氣南下，感受較舒適。

歐宗學指出，周末東北季風持續增強，但中層水氣減少，迎風面的北部、東半部天氣陰雨，中南部相對穩定、晴到多雲，不過山區附近仍有短暫雨。氣溫也有下滑趨勢，不過降溫幅度有限，北部感受才會比較明顯，中南部則是早晚氣溫較低、日夜溫差大。

春節期間會有強冷空氣南下，歐宗學表示，確切的低溫數字還有變動機會，但達強烈冷氣團的機會高，甚至上看寒流，目前看小年夜當天水氣較多，北部、東半部天氣陰雨濕冷，中南部天氣晴到多雲，山區同樣會有短暫雨機會。

歐宗學分析，除夕當天水氣就會明顯減少，轉為乾冷天氣型態，但由於冷空氣相當強，預估連白天期間感受都會相當寒冷，外出務必做好禦寒，後續初一到初二氣溫將逐日回升，但依然感受寒冷，尤其乾冷型態下，早晚期間的低溫會更為明顯。

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