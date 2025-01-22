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foodpanda「新春活動」一次看！連6天送發財金　還有限時優惠碼

▲▼foodpanda祭出春節優惠。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda找來網紅「阿翰」合作推出流年算命活動。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接2025新春過年，外送平台「foodpanda」祭出多款年節活動，從除夕到初五不僅可以天天抽限量發財金66折，更找來人氣網紅「阿翰」合作推出流年算命活動，算完下單還可享加碼79折優惠；同步提供線上點光明燈安太歲服務、開賣獨家版大甲鎮瀾宮福袋。

▲▼foodpanda祭出春節優惠。（圖／foodpanda提供）

▲同步攜手大甲鎮瀾宮推出獨家熊貓福袋及多款祈福商品。

foodpanda將於1月28日起至2月2日推出「限量發財金」活動，期間每日上午11點開搶66折發財金；加碼邀來「阿翰」化身「算命阿姨」，即日起至2月2日，只要至「蓮花堂算命館」算出專屬流年開運美食，完成後即可獲得指定79折下單優惠碼，還有機會抽中包含錢母、御守、開運內褲的新春開運禮包。

今年更攜手大甲鎮瀾宮推出獨家「熊貓福袋」及多款祈福商品，同步開放線上點光明燈、安太歲等祈福服務，即日起至2月2日凡輸入優惠碼「鎮瀾買蛇麼」且下單滿1599元可享79折優惠。

▲▼foodpanda祭出春節優惠。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda與王品集團聯手推出多款圍爐限定組合。

過年也少不了圍爐美食，foodpanda與王品集團聯手推出多款圍爐限定組合，包括「聚」、「和牛涮」、「青花驕」等人氣指定餐廳只需下單指定組合，即有機會獲得鮮嫩日本干貝、口水牛、鮮蝦等豪華加碼食材。

生鮮雜貨專區也可訂購過年必吃菜色與年菜組合，有全聯福利中心《美味堂 X 辰園-特別聯名款功夫菜》、聖德科斯《10 品聯名年菜》、湯瑪仕肉舖《foodpanda限定新年圍爐火鍋組》等；台南東菜市劉記煙燻滷味、洪姊私房料理等名店則能點到全雞、香腸、豬腳等菜餚。

針對年菜訂好了沒空拿、或是需要到很多站點領取餐點的消費者，也可使用pandago即時快遞服務解決煩惱，即日起至2月2日首次使用pandago且輸入優惠碼「快送」，最高現折80元；1月27日前加碼輸入優惠碼「玄女護佑送」，最高可折20元。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats上架一系列過年必備年菜、零食。（圖／Uber Eats提供）

同樣為搶攻過年商機，Uber Eats今年精選年節圍爐必備大魚大肉、排隊名店等年菜，包括首次上架優市的「吾二老壇酸菜魚」、「胡同燒肉肉乾」，以及去年年菜銷售冠軍「刁民酸菜魚」、超夯「烏魚子」等熱門美食，優市新戶在1月底前凡輸入優惠序號「蛇麼都好優」可享訂單滿200元再打5折優惠。

再搶搭過年吃火鍋慶團圓熱潮，網羅一系列火鍋食材像是「築地生凍帝王蟹腳」、「林聰明砂鍋魚頭」、「生凍波士頓龍蝦」、「海底撈火鍋套組」、「呷七碗」與「石二鍋酸菜白肉鍋」等皆可享最低7折起優惠；並找來大潤發推出快閃優惠，至1月23日前蛋品專區任選滿45元現折35元，相當於第1盒蛋只要10元，數量有限、售完為止；禮盒、零食等商品最低也祭出49折優惠。

加碼與指定店家合作推「隨餐送專屬限定創意春聯」，即日起至2月6日只要於再睡五分鐘、COMEBUY、大苑子、吉野家、晨間廚房、頂呱呱、起家雞、雙月食品社、老王炸烤或鬍鬚張等下單指定品項，就有機會獲得限量「諧音有梗春聯」，訂購全聯、優市限定商品也將隨機贈送，送完為止。

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