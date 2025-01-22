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農曆春節前先過「小年」　陸南北方差一天竟是為了「省錢」

▲「小年」最重要的習俗便是「送灶神」。（圖／翻攝河南衛視）

▲「小年」最重要的習俗便是「送灶神」。（圖／翻攝河南衛視，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著農曆春節的腳步越來越近，在傳統習俗中，今（22）日是農曆中的臘月二十三日，也是傳統裡的「小年」。一般人在「小年」要祭灶神、吃湯圓、剪春花，代表準備進入過年的週期。不過，大陸北方和南方的傳統裡，「小年」卻差了一天，北方的小年是臘月二十三，南方卻是推遲了一天，造成此種差異的主因竟源於清朝為了「節省開支」。

▲「小年」最重要的習俗便是「送灶神」。（圖／翻攝河南衛視）

《光明網》報導，中國人過年始於臘八，俗話說，「過了臘八就是年。」這裡所說的「年」，指的是農歷新年，也就是春節，俗稱「大年」。與大年相比，還有一個相當於「預熱」的小年。

傳統社會裡，民間將臘月二十三或二十四稱為「小年」，天津社會科學院研究員王來華表示，年的形成，來源於古人對季節、收成、天象、曆法的認識，是農耕文明產生的文化果實，甲骨文中的年字，就是人背禾的象形字，「隨著曆法知識進步，古人根據天象、物候等來確定四季循環的起點和終點，年就成了這一循環的最好概括。」

▲「小年」最重要的習俗便是「送灶神」。（圖／翻攝河南衛視）

至於南方和北方的「小年」為何會相差一天？廣西民族博物館副館長麥西表示，清朝以後，皇宮為節省開支，將祭祀灶王爺與拜祭祖先合為一天，貴族王侯紛紛效仿，並逐漸流傳至北方民間，「而南方則沿襲古制，以臘月二十四作為小年。」

天津民俗專家由國慶則解釋道，在中國古代，過小年有「官三民四船五」之說，意即官家臘月二十三過小年，百姓臘月二十四過小年，水上人家則在臘月二十五迎來小年，「隨時間推移，北方地區逐漸以臘月二十三為小年，南方地區則把臘月二十四定為小年。」

在民間習俗裡，「小年」的重頭戲便是「送灶王爺（灶神）」，相傳灶王爺在這天將回到天庭，向玉皇大帝報告這戶人家一整年勞動工作的「善惡是非」，因此，人們要在灶旁抹上甜食，在灶王像的嘴上塗抹甜品，桌上供奉「糖瓜」，希望灶王爺「多說好話」。

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