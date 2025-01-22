台北市「春節連假這3天」停收垃圾　小年夜、除夕有加班收運

▲台北春節期間垃圾清運時間表。（圖／台北市政府環境保護局）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節將至，不管是自己下廚，還是買外食，難免會有些垃圾要處理。台北市政府環境保護局昨（21）日公布垃圾收運的時間，1月27日（小年夜）晚上、1月28日（除夕）中午及晚上將加班收運，中午時段也會以播放音樂的方式來通知市民。

台北市政府環境保護局昨發布新聞稿，春節9天連假即將到來，為了方便市民能夠在除夕之前妥善處理垃圾，台北市環保局清潔隊將於小年夜、除夕加班收運垃圾，1月25日星期六也會正常收運。

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►1月25日｜



收運一般垃圾、廚餘、資源回收物、大型廢棄物

►加班｜1月27日（小年夜）晚上｜



收運一般垃圾、廚餘、資源回收物、大型廢棄物

►加班｜1月28日（除夕）中午、夜間時段｜



收運一般垃圾、廚餘、資源回收物

環保局指出，中午時段會以播放音樂的方式來通知市民清運一般垃圾、廚餘、資源回收物；晚間各區清潔隊則會依照往常收運的時間、地點來收運垃圾。

至於停收時間則有以下3天：

1月29日（初一）

1月30日（初二）

1月31日（初三）

環保局指出，雖然初一至初三停收，但仍會開放多個限時收受點供民眾使用，「初四（2月1日）起恢復收運垃圾，2月3日初六起，恢復收運大型廢棄物」。

環保局提醒，除夕至初五停收大型廢棄物，2月3日初六恢復預約收運，春節連假前有清運需求的市民，最晚要於1月26日下午4時30分預約。另外，春節停收垃圾期間若有需求，可至「各限時收受點（請點此）」排出垃圾。

►各縣市春節期間垃圾清運時間表（請點此）

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