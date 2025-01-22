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可以免費加！摩斯紅茶「其實還能更好喝」　內行都知道：回不去了

▲▼摩斯漢堡 。（圖／資料照）

▲摩斯漢堡常被網友戲稱是「被漢堡耽誤的紅茶店」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多店家的小編都會透過Threads與網友互動，近日摩斯漢堡的小編就非常活躍，不僅會回覆其他人的串文，也常發文。摩斯常被戲稱是「被漢堡耽誤的紅茶店」，小編日前也分享一個冷知識，引起底下網友熱烈討論。

摩斯漢堡的小編日前在Threads上發文表示，「豆知識（指冷知識）：摩斯紅茶可以加檸檬片！」並直呼「不許堡們不知道！」

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貼文一出，就有網友拋問「請問加檸檬片要加多少錢？」「所以你們紅茶可以調甜度嗎？」小編也一一回應，「免費！跟門市夥伴說一聲即可獲得檸檬片。」至於紅茶甜度，小編則說「不能（調整）～只有有糖跟無糖的選項喔」。

在 Threads 查看

還有些網友回應，「你們家紅茶確實好喝，打趴一堆飲料店」、「加檸檬片才是完整的紅茶」、「加檸檬片超讚，喜歡無糖」、「加檸檬片非常好喝」、「紅茶+檸檬片才是本體，什麼米漢堡都是配料」、「請刪文，不能讓更多人知道」、「加了檸檬片就回不去了，愛死」、「第一次知道可以加」。

另有網友則分享自己喜歡的比例，如果他買的是大杯紅茶，會加入兩片檸檬片；買中杯紅茶的話，則加入一片。至於奶精球，他是中杯加一顆，大杯則加入兩顆。

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