漢堡王「捲捲德腸堡」限時3天快閃回歸！有烤牛、脆雞2口味

▲漢堡王捲捲德腸堡驚喜回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

去年2周就賣光的「漢堡王捲捲德腸堡」農曆年前再度驚喜回歸，即日起連3天開賣「捲捲德腸烤牛堡」、「捲捲德腸脆雞堡」共2款漢堡，各門市售完為止。

▲捲捲德腸堡吃得到煙燻香腸搭配火烤牛肉、脆雞排。

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」即日起至1月13日限時3天快閃回歸，有「捲捲德腸烤牛堡（單點129元）」、「捲捲德腸脆雞堡（單點119元）」兩種口味選擇，選用彈牙多汁的煙燻德式香腸圍成一層層圓圈狀放進漢堡當中，再分別搭配火烤牛肉、酥脆雞肉排，並淋上特製烤肉醬，打造濃郁風味，各門市數量有限、售完為止。

▲摩斯漢堡推2款新春限定漢堡。（圖／記者蕭筠攝）

迎接農曆新年，摩斯漢堡則推出「2款台灣限定漢堡」，「干貝XO海老珍珠堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦裹粉油炸，佐以高麗菜絲、青生菜及紅甜椒，夾進超級大麥米飯當中，再淋上使用干貝絲與鱈魚明太子製成香濃干貝XO醬，口感微辣，單點售價130元。

「極上和牛堡」挑選澳洲和牛製成100%和牛排，以4盎司純和牛排作為主角，結合元氣蛋、新鮮萵苣、番茄片一同夾入漢堡麵包當中，最後淋上照燒蔥鹽醬，單點售價130元，即日起於全門市都能吃到。