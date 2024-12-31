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摩斯漢堡點餐驚見「馬桶」！網笑瘋：等不及快端上來

摩斯漢堡。（示意圖／達志／美聯社）

▲摩斯漢堡有獨家商品。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，他去摩斯漢堡用自助點餐機，畫面上竟然出現馬桶，讓他傻眼直呼「難道要我點馬桶來吃？」網友看了笑說，「點下去，看他們怎麼出餐」、「等不及了 快端上來吧」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，表示「笑死，摩斯自助點餐機出現馬桶，難道要我點馬桶來吃？」從畫面中可見，自助點餐機出非菜單頁面，而是一個白色馬桶的網站。

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原PO在摩斯自助點餐機發現馬桶。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲原PO在摩斯自助點餐機發現馬桶。（圖／翻攝路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言「點下去，看他們怎麼出餐」、「奢華馬桶漢堡餐，上菜囉，你可以不吃，一定要分享給朋友吃看看」、「讓我想到幾年前紅極一時的便所餐廳」、「原來他們已用Win10...印象中賣大腦是用WinXP」、「等不及了 快端上來吧」、「那是座位」、「這是讓你用來覺得餐點難吃的時候，嘔吐用的」。

也有網友認真的說，「看起來應該是維護人員處理完後忘記啟動系統，就讓顧客可以直接點到瀏覽器，這個應該是要由餐廳人員，通報後端IT人員處理的」、「怎麼會有人覺得這頁面是點餐系統頁面」。

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