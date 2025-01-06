達美樂火山披薩推「龍蝦干貝」新口味！加碼吃香蕉巧克力披薩

▲達美樂推春節限定披薩開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆春節就快到了，速食品牌「達美樂」超人氣「火山系列披薩」宣布再推出新春限定奢華「龍蝦舞干貝火山披薩」，把龍蝦、干貝全都入料，沾裹熔岩奶香醬，打造濃郁滋味，還可享外帶限時半價優惠；加碼推出Kit Kat「香蕉巧克力披薩」，即日起正式開賣。

▲龍蝦舞干貝火山披薩可搭配起司火山、奶香火山2種口味。

達美樂今年重磅回歸的火山系列披薩再推出春節限定「龍蝦舞干貝」口味，選用龍蝦、干貝等海鮮食材環繞著熔岩火山，並開放搭配起司火山或奶香火山2種口味，每一口都能吃到濃郁海味及香醇奶香，即日起正式開賣，外帶可享半價480元嚐鮮優惠。

▲同步推出Kit Kat聯名「香蕉巧克力披薩」。

同步推出新春特獻Kit Kat聯名「香蕉巧克力披薩」，選用台灣南投集集的香蕉鋪在披薩上，再淋上Kit Kat巧克力醬，經過烘烤後甜香四溢，售價199元起。

▲摩斯漢堡推出3款台灣限定年味新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

同樣為迎接農曆新年，摩斯漢堡則推出「3款台灣限定年味新品」，其中，「干貝XO海老珍珠堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦裹粉油炸，佐以高麗菜絲、青生菜及紅甜椒，夾進超級大麥米飯當中，再淋上使用干貝絲與鱈魚明太子製成香濃干貝XO醬，口感微辣，單點售價130元。

▲「紅豆紫米湯」是使用台灣紅豆、紫米以小火熬煮而成。

「極上和牛堡」使用澳洲和牛製成100%和牛排，以4盎司純和牛排作為主角，結合元氣蛋、新鮮萵苣、番茄片一同夾入漢堡麵包當中，最後淋上照燒蔥鹽醬，單點售價130元；「紅豆紫米湯」則採用台灣紅豆、紫米以小火熬煮至質地鬆軟綿密，售價65元，以上3款新品全門市都能吃到。