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年終再回歸！漢堡王超人氣「4層無麵包小牛堡」只賣2天

▲▼漢堡王推「無麵包小牛堡」只賣4天。（圖／業者提供）

▲漢堡王「4層無麵包小牛堡」年終再回歸（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接2025年，速食品牌「漢堡王」超人氣「無麵包小牛堡」重磅回歸，使用4片370度火烤的100%純牛肉片夾進滿滿鮮蔬，少了麵包更能吃到原味牛肉香，即日起限時2天開賣。

漢堡王「4層無麵包小牛堡」年終再回歸，上下層分別使用2份100%純牛肉片搭配多種新鮮蔬菜，無加入任何麵包，打造清爽又能留住原味牛肉香的滋味，一顆就能吃到4片牛肉片，「4層無麵包小牛堡+中杯飲料特價129元」即日起至12月31日限時開賣，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼摩斯漢堡推春節新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲摩斯漢堡推出3款台灣限定年味新品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

為迎接農曆新年，摩斯漢堡則特意推出「3款台灣限定年味新品」，其中，「干貝XO海老珍珠堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦裹粉油炸，佐以高麗菜絲、青生菜及紅甜椒，夾進超級大麥米飯當中，再淋上使用干貝絲與鱈魚明太子製成香濃干貝XO醬，口感微辣，單點售價130元。

▲▼摩斯漢堡推春節新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲「紅豆紫米湯」是使用台灣紅豆、紫米以小火熬煮而成。

「極上和牛堡」挑選澳洲和牛製成100%和牛排，以4盎司純和牛排作為主角，結合元氣蛋、新鮮萵苣、番茄片一同夾入漢堡麵包當中，最後淋上照燒蔥鹽醬，單點售價130元；「紅豆紫米湯」則採用台灣紅豆、紫米以小火熬煮至質地鬆軟綿密，售價65元，以上3款新品全門市都能吃到。

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