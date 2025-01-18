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摩斯最新「4款春遊系列周邊小物」限量開賣！雨傘、行李箱都有　

▲▼摩斯漢堡推出全新「MOS Collection春遊系列」限量周邊 。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出全新「MOS Collection春遊系列」限量周邊小物 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖速食品牌「摩斯漢堡」推出全新「MOS Collection春遊系列」限量周邊，選用白色主調搭配薄荷綠、海水藍、和櫻花粉等印花圖案打造4款限定商品，像是行李箱、保溫瓶等，1月22日起於全門市開放預購，會員還可用摩斯金免費換，售完為止。

▲▼摩斯漢堡推出全新「MOS Collection春遊系列」限量周邊 。（圖／業者提供）

▲保溫瓶附提把帶著走超方便。

摩斯以山海日設計全新「MOS Collection春遊系列周邊」，一共有4款限量旅行小物，首推「提把保溫瓶」，內層使用304不鏽鋼材質製成，耐熱100度，500毫升容量盛裝冷飲、熱飲都可以，瓶口更附濾嘴功能，輕鬆喝茶還能多次回沖，瓶身搭配提把杯蓋小巧思，外出攜帶超方便。

▲▼摩斯漢堡推出全新「MOS Collection春遊系列」限量周邊 。（圖／業者提供）

▲晴雨兩用傘搭配印花圖案十分有春天氛圍。

「MOS上掀式20吋登機箱」將箱內收納空間極大化，不僅採用單邊開蓋，更選用360°萬向靜音輪及雙層防爆拉鍊，另做側邊吊鉤掛包設計及底部隱藏提把方便搬運，內裡還附防水收納網袋；還有超經典「晴雨兩用傘」、易折疊收納的「折疊保冷袋」。

摩斯全新周邊將於1月22日起開放預購，凡於門市消費任一餐點不限金額即可以299元起加購，會員則開放使用摩斯金點3點至5點再加269元加購，或以摩斯金點24點起加購，數量有限、售完為止。

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」第2波聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲「繼光香香雞X寶可夢」第2波聯名開跑。（圖／記者蕭筠攝）

另，繼光香香雞與寶可夢也推出第2波聯名活動，有全新「寶可夢套餐」，內含大份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、墨魚甜不辣（海苔），搭配寶可夢精美牛皮紙袋隨機1款，還送寶可夢磁吸夾隨機1款，售價290元。

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」第2波聯名。（圖／業者提供）

▲超可愛「皮卡丘尾巴餐具組」台灣才有；「耿鬼隨行杯」附有耿鬼小公仔。（圖／業者提供）

加碼還有4款超萌周邊，包括台灣限定「皮卡丘尾巴餐具組」，叉子、湯匙的手把處換上皮卡丘尾巴造型，十分可愛，買還送寶可夢布袋，加購價199元；「耿鬼隨行杯」除了杯身印有耿鬼圖案外，杯蓋上還附有「耿鬼小公仔」，容量850ml，加價購299元。

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」第2波聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲卡比獸保冰／溫袋有著呆萌卡比獸圖案十分可愛。

▲▼「繼光香香雞X寶可夢」聯名 。（圖／記者蕭筠攝）

▲寶可夢磁吸夾盲包有6款。

「卡比獸保冰／溫袋」以手提束口設計搭配卡比獸坐著的造型圖案，內層含有錫箔具保溫或保冰效果，加價購299元；「寶可夢磁吸夾盲包」則有皮卡丘、伊布、快龍、胖丁、夢幻及神秘隱藏版共6款，加購價29元，限量1萬個。以上周邊須購買寶可夢套餐才可加購。

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