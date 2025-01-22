洪一中批藍白刪體育預算11億 　徐巧芯怒揭數據：增幅達36%

▲徐巧芯表示，體育署預算不減反增。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年體育署預算的國外旅費跟出國教育訓練費遭刪減15%，被傳金額高達11億，對此，中職台鋼雄鷹總教練洪一中昨感嘆，中華隊在12強才奪冠，大家還在高興時卻被「巴後腦勺」，認為這決策「不是壞就是笨」。國民黨立委徐巧芯今（22日）表示，自己對這樣的謠言她很生氣，只有在「推展全民運動」的獎補助費科目共計2.12億餘元預算中「凍結」2,000萬元。

徐巧芯強調，「大家關心的選手福利完全沒有被刪減，而且體育署的整體預算還增加了！」接著說明事實是在預算審查時，「整個」體育署的總體預算刪減比率1.36％（1億元左右）、凍結比率0.60％（4500萬左右），合計只刪除了1.96％，而去年（2024）的預算是54億，今年（2025）是73億，等於「不減反增」！增加幅度高達36%！

徐巧芯也提到，大家所關心的獎補助各地方政府、體育協會、學校機構等的費用，是主要支應國手、教練組訓、參賽等的經費來源，這部分「完全沒有刪減」！只有在「推展全民運動」的獎補助費科目共計2.12億餘元預算中「凍結」2,000萬元。但她也提醒，刪減不等於凍結，凍結是希望政府做得更好，「預算都留著」，待政府提出委員詢問的報告後，即可解凍。

徐巧芯質疑，「今年的審查，讓政府比去年多了19億可以使用，體育署憑什麼覺得覺得政府無法運行下去？有政府，愛造謠，光是這一個禮拜，就騙了不知道多少的國人。這樣不老實的政府，真的很糟糕」。