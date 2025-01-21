藍營本要刪地震預警、氣象署維護費！醫：被地震「嚇到撤案」

▲國民黨本來要刪地震預警、氣象署維護費用。（圖／翻攝自杜承哲醫師）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（21）日凌晨的嘉義大地震造成不少災情，而地震發生當時，立法院正在審查、表決預算。胸腔外科醫師杜承哲就指出，國民黨本來要刪地震預警、氣象署維護費用，文中還附上一張圖，「半夜被大地震震到，才嚇到要撤案。」

杜承哲在粉專貼出圖片，只見圖片是中央氣象署的歲出明細，分別列出案號175、176，科目是「氣象科技研究-05 地震測報-地震前兆觀測精進計畫」以及「01 氣象觀測業務費-設施及機械設備養護費」，原先預計凍結100萬元、減列200萬元，如今都被取消，案號下方也用紅字標示「撤案」。

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杜承哲表示，國民黨本來要刪地震預警、氣象局維護費用，半夜被大地震震到，才嚇到要撤案。另外，救災時很好用的消防員頭盔一億元，王鴻薇也被罵到撤案，「然而你不要以為這些是良心發現，偷偷刪掉／凍結很多重要的東西，你恐怕也不知道。」

他指出，救災時最需要國軍，可國防部預算被刪凍30%，六七百億，而數位發展部為了確保台灣在極端情況時，所有人都能維持基本內部通訊，在2023年就推出「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，在緊急狀態發生時，政府仍能藉由非同步軌道衛星，提供指揮調度體系基本的通訊服務。

計劃其中一部分是「災難漫遊」，在烏克蘭就立下大功。意思是，如果你手機是某電信，但是附近該電信基地台因為地震掛了一座，用戶沒收訊，但因為災難狀況緊急，就開放讓用戶連到別的電信，這樣就不會無法聯繫家人、接受防災訊息了。最後他直嘆，「然後他們還是會繼續攻擊數位發展部，刪除低軌道衛星，尤其是防災預算，因為他們本身就是台灣的災難。」