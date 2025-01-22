彭文正PO川普就職晚宴VIP券翻車了　竟是挪用美國律師照片

▲彭文正曬出「川普就職晚宴貴賓券」，結果是挪用美國律師的社群照片。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）



記者陶本和／台北報導

前媒體人彭文正日前（19日）發文秀出美國總統川普就職晚宴的貴賓證件，嗆人民給4兆台幣，還不如一個通緝犯聯誼會長；而北市議員侯漢廷看到後也大酸民進黨。不過，才過48小時，彭文正、侯漢廷就大翻車，被事實查核中心認證，彭文正是挪用美國律師社群照片。

彭文正在19日透過臉書貼文，秀出一張就職典禮、內閣接待會、星光晚宴，以及讓美國再次偉大勝選集會（VIP）、自由晚宴川普就職典禮入席票券等照片。他也在發文中點出，人民一年交4兆台幣，還不如一個通緝犯聯誼會會長。

由於彭文正過去質疑前總統蔡英文論文案，遭起訴加重誹謗罪，審理期間因疫情滯留美國還遭法院認定「有逃亡事實」發布通緝，後來也被註銷中華民國護照，因此他自稱是通緝犯聯誼會會長。他的貼文言下之意，無非是自稱比人民一年交4兆台幣的政府單位要更有力。

在彭文正發文之後，即便他沒有自稱取得川普就職典禮的相關證件，但馬上被誤解，台北市議員侯漢廷就以此攻擊政府，認為執政黨吹捧台美關係。

不過，經過短短48小時，台灣事實查核中心就指出，彭文正19日臉書貼文，秀出VIP晚宴入場券等多張票券的照片，實際上是挪用一位美國律師、川普支持者「John A. Willding II」於18日於專業人士經常使用的社群領英（LinkedIn）的發文圖片。

事實查核中心指出，檢視彭文正社群平台貼文，沒有證據顯示他曾進入國會山莊觀禮。他1月20日YT直播是引用美國「就職典禮國會聯合委員會」轉播畫面，並非在現場自行拍攝。此外，現場參與採訪美國就職典禮相關活動的記者也說，並未看到彭文正現身就職典禮或其他活動現場。

事實查核中心表示，彭文正臉書貼晚宴VIP入場券是挪用他人照片，媒體報導卻直接指稱彭取得川普就職晚宴VIP入場券訊息；因此，為「易生誤解」訊息。