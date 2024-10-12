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解嚴後首位叛亂罪名嘴　張友驊曾嘆「要懂得賣命」：每天都在自責

▲▼名嘴張友驊。（圖／記者孫于珊攝）

▲名嘴張友驊。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

資深名嘴張友驊跌倒重創頭部，經過北醫搶救9天，11日病逝享壽69歲，告別式訂於10月30日，媒體人好友們紛紛公開致意哀悼，媒體人彭文正回憶起張友驊的一生，張友驊是政論名嘴、軍事評論家，曾在政論節目中揭露陳水扁貪瀆弊案、洪仲丘事件，大讚他「新聞人的典範，媒體的教科書」。

彭文正在臉書發文，張友驊曾擔任自立報系軍事記者、《首都早報》軍事記者，並在前總統陳水扁競選台北市議員期間，擔任助選員。值得一提的是，張友驊在1987年於自立報系擔任軍事記者期間，首度報導了三七事件，結果在1991年被國防部以「妨害軍機治罪條例」提告，並在同年11月被判刑一年七個月，緩刑三年，成為解嚴後台灣第一個叛亂罪的媒體人。

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2013年，張友驊在洪仲丘事件中揭露了許多內幕，包括虐死、偽造文書、滅證、串證等細節，引起國防部不滿，發聲明稿指控以不實言論汙衊國軍，揚言提告，張友驊則反告國防部涉嫌施虐、致人於死，以及偽造文書。

此外，張友驊在2006年9月19日揭露了律師顧立雄與司法高層的不正當關係，顧立雄因此提出刑事誹謗自訴，張友驊在2006年10月的開庭期間，不時冷笑並被審判長制止。

彭文正還提到，張友驊曾為江國慶案發聲，儘管他的努力並未能立即改變案情，但在15年後，江國慶終於獲得平反，張友驊曾在內心深處感嘆，「我每天都在自責，為什麼我救不了他？名嘴是什麼？名嘴、記者就是要在這種時候懂得付出、懂得賣命。」

▼彭文正。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨12/09召開中常會，會中邀請弘化同心共濟會院長林至信以「小小的生命體驗」，以及.台灣大學新聞研究所前所長彭文正以「新聞自由」為題，發表專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

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