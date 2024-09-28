藍白擋預算「社福津貼」都沒了？事實查核中心打臉：錯誤訊息

▲近日社群上瘋傳「藍白聯手全數通過，明年1月不再發放老人津貼、育兒津貼」為假消息。（圖／事實查核中心）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立院新會期20日開議，藍白立委將114年中央總預算案退回程序委員會，目前仍無法排入院會討論。對此，許多親綠側翼粉專紛紛在網路上帶風向稱社群開始流傳「藍白聯手全數通過，明年1月不再發放老人津貼、育兒津貼」等，目前已被事實查核中心證實為「錯誤訊息」。

立法院新會期9月20日開議，國民黨、民眾黨將114年總預算案退回程序委員會。24日程序委員會進行表決，藍白立委再度聯手封殺把總預算案排入院會議程，引發朝野攻防。行政院長卓榮泰27日表示，會盡力跟在野黨溝通，已跟立法院長韓國瑜見面喝過咖啡。

社群平台從9月20日開始大量流傳「國民黨及民眾黨立委今日立法聯手全數通過，從明年1月起，不再對國民發放老人津貼、育兒津貼、租屋補貼、學費學貸補助、老農年金、優惠貸款補助、中低收入戶補助⋯」等訊息。

▲▼許多親綠網友、粉專發出類似文章。（圖／臉書）



事實查核中心28日表示，網傳「退回總預算」的說法實際上是，行政院已將總預算案送交立法院，但立法院沒有將其排入討論，也未進行實質審查，並要求行政院重新編列並送新版預算案；但政院至今並未同意，因此預算審查暫時卡關。

另外，預算審查法定期限為11月底，但往年常到隔年1月才完成三讀，因此目前朝野對預算審查態度屬於動態發展，仍未定案。

事實查核中心表示，行政院主計總處、學者指出，假設114年總預算案未如期通過，依據預算法，仍可動用「經常性」與「法定義務」經費。經常性經費包括往年已編列的計畫，如育兒津貼、租屋補貼；法定義務經費則是法律規定的必要支出，如人事費和退休金。

網傳老農年金和老人津貼屬於法定義務支出，育兒津貼和租屋補貼等是延續性計畫，因此不會因預算卡關而凍結。僅有今年新增的計畫需經立法院審議通過才能動支。因此，網傳明年不再發放津貼的說法與事實不符。

▲此類文章已被標記「不實資訊」。（圖／臉書）



事實查核中心指出，專家分析，總預算中的法定支出就占有6至7成，即使預算案沒過關，仍可動用大部分經費。若總預算案未能如期通過，對社福預算的影響較小，因大多屬於法定或延續性計畫；但可能衝擊經濟建設計畫，例如今年新增的多項交通建設將因此停擺。

因此，總預算審查目前仍處於動態發展階段，若未能如期通過，政府仍可動用大部分經費，對社福預算的影響也較小；傳言宣稱多項補貼無法發放為「錯誤」訊息。