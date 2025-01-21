今年國內首起漢他病例！台北市女「發燒乾咳」檢驗確診

▲台北市傳出今年國內首例漢他病毒。（圖／台北市衛生局）



記者柯振中／綜合報導

台北市21日傳出漢他病毒症候群本土確定病例，是國內今年來首例。台北市衛生局提醒，民眾春節前清掃住家、工作環境時，務必戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套，避免接觸鼠尿或鼠糞、鼠屍。

據了解，這起案例是居住在文山區的50多歲女性，衛生局經過疫調發現，個案在市場工作時，市場曾有鼠類出沒。這起案例1月1日出現發燒、乾咳及頭暈等症狀，經住院採檢驗後20日研判確診，目前個案已康復出院。

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台北市衛生局表示，個案的接觸者無疑似症狀，且個案的居家、工作周邊環境20日已完成清潔、消毒。

台北市衛生局表示，全國近3年以來，漢他症候群確診病例分別為5例、6例及3例。台北市則為1例、2例及0例。漢他病毒屬於人畜共通傳染病，傳染途徑係經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒類動物咬傷等方式感染。

▼台北市一名女子發燒乾咳，確診漢他病毒。（資料照／記者吳世龍攝）



因此，預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

台北市衛生局提醒，農曆春節前清掃住家及工作環境時，務必佩戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1:10比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理，並切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，而應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。

台北市衛生局說，如有使用捕鼠器捕獲鼠類，亦應清洗消毒並曬乾再行收存。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

台北市衛生局最後呼籲，落實居家防鼠3不策略，「不讓鼠來–封閉鼠道、不讓鼠住–整理環境、不讓鼠吃–斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵之路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。