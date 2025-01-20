快訊／李威妻子出庭畫面曝！連帽外套+口罩...全身包緊緊保密到家

記者劉昌松、吳佩蓁／台北報導

44歲藝人李威捲入台北市精舍殺人命案，更意外爆出他已低調結婚，今（20日）李威第3度被傳喚出庭，老婆也首度以證人身分出庭作證，只見她戴著連帽外套、口罩，全身包緊緊，只剩褲子破洞有露出。據悉，李威老婆今下午3點開庭，直到下午4點30分結束，歷時1個半小時，檢察官接著訊問李威妻子，稍早結束後，李威與妻子先後快速離開法院，未做任何說明。

▲▼ 李威妻子今天也現身北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲李威捲入精舍命案，20日與老婆均以證人身分出庭作證。（圖／記者劉昌松攝）



回顧全案，去年7月24日一名52歲蔡姓女子陳屍台北市大安區某精舍，法醫解剖發現蔡女身上有多處瘀青傷痕，死因則是「橫紋肌溶解症」，疑似遭人虐打致死。

檢警調查發現，死者蔡女是知名佛學作家王薀（本名王江鎮）的信徒，案發當天疑似先到王精舍附近的茶室參加讀書會，期間其他信徒認為蔡女對師父不禮貌，當場用腳踢蔡女下跪、拉衣領，之後更被人抬上平板推車，再以塑膠袋及膠帶捆綁固定後，一路送回精舍。

檢警懷疑王薀案發時疑似就在現場，但卻沒有制止信徒對蔡女施暴，警方也不排除王是幕後藏鏡人，本月9日訊後向法院聲押獲准。

檢察官為進一步釐清案情，近日陸續傳喚多名曾參加王蘊讀書會的信徒，今天下午第3次傳喚李威出庭作證，另外也首度傳喚李的妻子出庭作證。