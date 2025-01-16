超恥！北市將毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色防水海報貼鄰里

▲台北市裁決所將今年12月酒（毒）駕累犯3次以上，且設籍台北市的3人，印製A4彩色照片放到鄰里及各派出所公告欄，還把照片放大7倍、印製防水海報。（圖／台北市裁決所提供）

記者袁茵／台北報導

為加強嚇阻民眾酒後駕車行為，台北市交通事件裁決所針對酒（毒）駕及拒測累犯3次以上且設籍台北市者，將定期印製姓名及照片公告於鄰里及各派出所公布欄，利用民眾羞恥心理加重嚇阻效果，約束酒（毒）駕累犯，落實酒駕零容忍政策。

去年12月台北市公告酒（毒）駕累犯名單計有53名，其中酒駕累犯2次32名，1次酒駕1次毒駕累犯1名，酒駕累犯3次11名，酒駕累犯4次2名，酒駕累犯7次1名，毒駕累犯2次1名，毒駕累犯3次2名，酒駕拒測2次3名，上述名單已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。

經統計，今年12月酒（毒）駕累犯3次以上計有16名，其中有3名設籍於台北市，裁決所特別印製A4彩色照片（姓名、照片及違法事實），公布於鄰里及各派出所公布欄，另為加強照片辨識度及清晰度，照片將放大7倍並採委外印製防水海報，期望透過社會制約，避免高度酒駕累犯者再犯之可能性。

裁決所提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。