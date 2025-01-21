春節遊兒童新樂園、天文館「屬蛇免費」　動物園發限量造型紅包

▲動物園在春節期間推出蛇年門票。（圖／台北市立動物園提供）

記者楊惠琪／台北報導

春節假期將至，台北市社教機構及育樂場規劃多場親子活動。台北市立動物園在春節期間推出蛇年特色限量門票，初一至初三每日上午11時還加碼發放蛇年立體造型開運紅包，每天限量500個。

台北市教育局長湯志民表示，動物園特別在春節期間推出生肖蛇年特色限量門票，初一至初三（1月29日至31日），每日上午11時在大門入口舞臺處舉辦「動物布偶來開運」開運紅包發放快閃活動，與動物布偶朋友一起向大家拜年，前500位遊客可以獲得開運紅包（每日限量500個，送完為止）。

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▲動物園初一到初三發放蛇年造型紅包。（圖／記者楊惠琪攝）

台北天文館於春節初一至初五（1月29日至2月2日）期間，邀請生肖屬蛇的民眾憑證免費參觀展示場。展示場規劃「蛇蛇如意‧大吉大利」宇宙解謎遊戲，結合了蛇夫座、巨蛇座與火星的故事，引導民眾探索星空奧秘，闖關成功後還可憑票根參加紅包抽獎活動，現場另有「旅行到火星」特展。

台北市立兒童新樂園也推出「作伙蛇來新樂園」活動，春節初一至初五(1月29日至2月2日)期間，邀請生肖屬蛇的民眾免費入園。此外，春節期間兒童新樂園與國內專業團隊及藝術家合作，引進國外擬真恐龍群，打造台灣獨特恐龍馬戲團，8米恐龍零距離沉浸式體驗，搭配巨型氣墊，推出「2025悟空大鬧恐龍馬戲團」。

台北市立圖書館從今天起推出「寒假閱讀節」系列活動，民眾可至市圖總館、分館及民眾閱覽室領取寒假閱讀節學習護照，或連線至市圖線上寒假閱讀節進行線上填答，於活動期間完成認證者可獲得閱讀證書1張和小禮物1份（數量有限，換完為止）。

台北市教育局提醒，動物園、天文館及兒童新樂園於1月28日（除夕）休館，市立圖書館1月28日至2月1日休館，請民眾留意閉館時間。