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2025大咖接力來高雄！不只廣末涼子、金秀賢　陳其邁全說了

▲▼ 金秀賢奪大賞「甜蜜放閃金智媛」：世上最棒演員！　害羞表情全被拍。（圖／翻攝自weverse）

▲3月櫻花季，金秀賢將降臨高雄。（圖／翻攝自weverse）

記者賴文萱／高雄報導

隨著高雄跨年晚會、升旗典禮等活動迎接2025嶄新一年，高雄市長陳其邁今（7）日主持今年首場市政會議，針對即將到來的春節連續假期，由工務局、交通局、警察局分別進行114年春節道路環境及交通維護報告，陳其邁聽取報告後請交通局、警察局加強對景點及重要幹道的車流監控與疏導，並請各區公所協助狀況通報，以疏解交通壅塞。

今年春節有9天連假，高雄活動多元精彩豐富，接連舉辦「2025冬日遊樂園」、「2025鳳山光之季」，以及特色商圈活動等，歡迎大家來訪高雄觀光景點感受城市魅力與冬日宜人天氣。

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針對人潮較多的觀光景點，陳其邁指示相關局處加速景點設施維護，並先行規劃、加強宣導交通管制措施及停車空間；同時他也談到，務必落實加強公園及兒童遊戲場的檢查，做好植栽修剪及設施維護。

▲▼ 「傳奇女神」廣末涼子要來台灣了！、QURULI團團轉樂團來台唱大港。（圖／出日音樂提供）

▲「傳奇女神」廣末涼子要來高雄大港開唱。（圖／出日音樂提供）

高雄活動、演唱會一波接一波，陳其邁指出，2月有魔力紅、3月櫻花季有金秀賢、大港開唱有廣末涼子等高人氣藝人，對於演唱會或大型活動，他表示市府嚴陣以待，希望藉由演唱會與各式活動提升高雄觀光。

他也以去年聖誕生活節活動為例，透過景點、美食等複合式活動行銷高雄，附近商圈、旅宿熱鬧滾滾，也讓歌迷、觀光客等留下難忘體驗。

▲▼吉伊卡哇將降臨高雄愛河灣 。（圖／高市府提供）

▲吉伊卡哇將降臨高雄愛河灣。（圖／高市府提供）

陳其邁也透露「2025冬日遊樂園」將有超級大咖吉伊卡哇在愛河灣與大家見面，為因應人潮、車潮，陳其邁呼籲民眾搭乘公共運輸前往，並指示增加外圍臨時機車停車場及尖峰時段加開接駁車；觀光景點、輕軌周邊及聯外道路，也請各權管機關加強引導標示維護及環境清潔。

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