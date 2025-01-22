貝佐斯未婚妻穿「超深馬甲」！祖克伯轉頭偷瞄　眼神超有戲

圖文／鏡週刊

美國總統川普在本月20日正式就任，展開第二任期，參加就職典禮的來賓中，科技業大老眾星雲集，包括死忠支持川普的特斯拉創辦人馬斯克、Meta臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），還有亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。其中貝佐斯的未婚妻桑契斯（Lauren Sanchez）穿著，成為全場焦點。

▲貝佐斯未婚妻露「馬甲奶奶」，祖克柏盯著看。（圖／路透社）



現年55歲的桑契斯，在川普的就職典禮上穿著白色長褲套裝，外表看似乾淨俐落，但她的上半身不單純，胸前的「奶奶」快要彈出來。這讓坐在她身旁的祖克柏，一度露出「不單純的眼神」，附近的其他男性賓客，眼角也忍不住朝桑契斯的胸部看去。

仔細一看，桑契斯的上半身內在美，穿的是蕾絲馬甲式上衣，因此也有人批評，在正式場合「穿內衣」相當不得體。另外英國《每日郵報》報導指出，桑契斯在去年9月參加《富比士》（Forbes）一場女力高峰會活動時，也是穿著這身白色套裝。

桑契斯曾是一名記者，也以穿著火辣著稱，過去就多次被拍到穿著性感與貝佐斯約會或出席活動。

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