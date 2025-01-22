要求俄烏停戰！　川普一上任就「怒嗆普丁」：俄羅斯恐遇大麻煩

▲美國總統川普向俄國總統普丁喊話，呼籲儘速結束俄烏戰爭。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於當地時間20日宣誓就職，儘管在就職演說上對烏克蘭的態度耐人尋味，然而數小時後便在白宮表達對俄烏戰爭的立場，他認為俄羅斯總統普丁應該結束與烏克蘭之間的戰爭，直言俄國因未能達成協議而面臨嚴重經濟困境。他強調，普丁處境不佳，戰爭對俄國造成重大傷害，因此他有意與普丁會面，儘速結束這場戰爭。

根據美媒CNN，特川普在與記者交談時，對普丁的言辭異常直白，指出俄羅斯在經濟上的困境，包括通膨率超過10%，「俄羅斯正在陷入大麻煩，這場戰爭正在摧毀他們的經濟」；他強調，在普丁領導下，俄軍傷亡驚人，估計已有70萬俄軍在這場近4年的戰爭中死傷，這對普丁的領導形象造成極大負面影響。

川普表示，普丁「高興不起來」，且正處於一種「勉強支撐」的狀態，這對他而言並不理想。他認為，普丁若能結束戰爭，將有助於改善俄羅斯的處境，「普丁的狀況不太好，我認為他最好結束這場戰爭！」

此外，川普透露，自己計劃與普丁會面，並表示正在進行相關安排，「這場戰爭根本不應該開始，我希望能夠盡快結束它」；川普強調，與普丁的會議可能會很快舉行，並且他有信心透過自己的「交易藝術」來促成和平。

川普還透露，烏克蘭總統澤倫斯基曾告訴他，烏克蘭希望與俄羅斯達成協議，並強調這與基輔最近的外交立場相符，即只要協議能夠創造一個可持續且能夠接受的和平，烏克蘭願意參與談判。川普補充道，「澤倫斯基希望達成協議，但我不確定普丁是否會同意。」

報導分析，這些評論無疑是川普對普丁的最為批評的表態之一，並突顯出他對俄羅斯經濟問題和戰爭傷亡的關注。川普似乎認為，隨著俄國承受日益加劇的壓力，和平談判或許是一個可行的選項。

儘管如此，川普在談及對烏克蘭的援助問題時，強烈批評北約（NATO）歐洲成員國未能承擔足夠國防支出。他要求這些國家應將國防支出提高至GDP的5%，並指出美國在烏克蘭援助方面的投入遠遠超過歐洲，「儘管我們和歐洲隔著一片海洋，但我們在烏克蘭的支出比歐洲多2000億美元，這是荒唐的！」