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川普上任首日　普丁速電習近平內容曝光

▲川普上任後，普丁與習近平進行視訊通話。（圖／路透）

▲川普上任後，普丁與習近平進行視訊通話。（圖／路透）

文／中央社

川普宣誓就任美國第47位總統後幾小時，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天與中國國家主席習近平舉行視訊通話，普丁提議進一步深化兩國的戰略夥伴關係。

路透社報導，普丁在2022年2月訪問北京時，中俄宣布建立「無上限」夥伴關係。不久後，普丁派遣數萬名軍隊進攻烏克蘭。近幾個月來，他更將中國描述為俄羅斯的「盟友」。

普丁今天在莫斯科郊外的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸向習近平揮手致意，稱習近平為「親愛的朋友」，並表示希望規劃「俄中全面夥伴關係和戰略合作發展的新計畫」。

克里姆林宮釋出的會談影片顯示，普丁對習近平說：「我完全同意您的觀點，莫斯科和北京的合作建立在廣泛的共同利益，以及對大國關係應有模式的共識上。」

他接著說：「我們的關係基於友誼、相互信任與支持、平等以及互利的基礎。這些聯繫是自我支撐的，不受國內政治因素和當前國際形勢的影響。」

普丁強調：「我們共同推動建立一個更加公正的多極世界秩序，並致力於保障歐亞地區及全球的不可分割安全（indivisible security）。」

根據俄語翻譯，習近平也在會談中稱普丁為「親愛的朋友」，並指出兩國關係正不斷加深，期盼未來雙方能攜手邁向更高層次的合作。

川普則承諾對中國採取強硬立場，同時與普丁展開對話以結束烏克蘭戰爭。在就職典禮後，川普對記者表示，普丁應該達成協議結束這場戰爭，因為衝突正在「摧毀」俄羅斯。

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