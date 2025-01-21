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桃機爆人潮！一票人「預判」搶出國糗了

▲▼ 。（圖／張簡仕煌醫師授權引用）

▲機場爆出國人潮。（圖／張簡仕煌醫師授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

桃園機場爆人潮！有民眾18日（六）要出國，結果一到機場，看到現場要排隊等著過安檢的人瞬間傻了，「排隊不知道排到天邊實在太震撼。」納悶是不是因為學生要放寒假，一堆爸媽打定主意周六衝一波。就有網友笑呼，大家都怕人擠人，都提早請假出發，「算不算是一種我預判了你的預判呢？」引發話題。

耳鼻喉鼻整形專門醫師張簡仕煌在Threads表示，朋友18日傳來桃機出境的驚人照，「排隊不知道排到天邊實在太震撼。」朋友就猜測，20日是國小最後一天上課，應該一堆爸媽打定主意周六衝一波，所以周一請假了。

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張簡醫師就好奇發問，「大家也塞在裡面嗎？還是有什麼規劃？新年明明還有一周，感覺大家都放假了，以後農曆新年是不是要放兩周了。」

看到貼文後，有網友就秒點頭，「環宇通關這個周末也爆滿了，完全不接受新的訂單」、「我12/20在一航廈就遇到這奇景了，還好離起飛前兩小時就去排，不然鐵定壓線登機」、「真的，大家都帶著行李箱在路上來去」、「12月出國就這樣了，真的要提早出境。」

其中有人笑呼，感覺很多人「預判」過年機票房價會變貴，所以安排提前出國，殊不知其他人也「預判」了會有人提前出國，怕人擠人就請假提早出發，「結果就變成大家都擠在機場等出境，這算不算是一種我預判了你的預判呢？」張簡醫師見狀就也笑了，「一群預判的人遇見了許多預判的人。」

※本文獲張簡醫師授權引用。

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