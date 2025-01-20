帶5歲女兒上廁所！她「1句話」媽媽秒道歉　網讚：震撼教育

▲媽媽帶女兒去上廁所，沒想到竟被女兒「震撼教育」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

養育小孩成長的路上，父母也在學習。一名媽媽日前與朋友聚餐時，女兒忽然跟她說「我想要尿尿」，於是她也下意識重覆女兒說的話。不過，女兒到了廁所後，對她坦露心聲，讓她頓時醒悟「我無心的反應， 也是會傷到小朋友的自尊」，引起網友熱議。

近日一名媽媽在Threads分享，透露自己與朋友聚餐時，5歲的女兒悄悄的靠近她耳邊說「媽媽，我想要尿尿」，當下她不假思索地重複「妳要尿尿？喔喔好，走，媽媽帶妳去」。沒想到，2人到了廁所，女兒竟對原PO說「媽媽，其實我想要大便，但我不想要妳在外面說『妳想要大便？』」

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一番話讓原PO瞬間愣住，她連忙向女兒道歉，答應下次不會再這樣做。女兒則對原PO表示「妳可以說『喔好，媽媽知道了』，這樣我們就可以一起去廁所」。

女兒的一席話讓原PO感觸良多，直呼「養育小孩，真的就是一起成長，一起學習」。原PO也反思，換位思考一下，如果她在聚會中告訴朋友自己要去廁所，朋友大聲回應「妳要去大便？」自己也會覺得傻眼。

貼文一出吸引超過近6萬人按讚，許多網友紛紛留言稱讚「妳女兒有很強的溝通能力，很多時候即使是成年人，面對不喜歡的事情，亦無法如此清楚地表達，自己為何不喜歡，以及希望別人怎麼做」、「好棒的親子互動，媽媽跟女兒都EQ超高」、「我要給媽媽鼓掌，不只是女兒很棒，也因為妳是一個願意傾聽的媽媽，從對話完全看得出來，妳尊重、愛這個孩子」、「被提醒到了，我兒子5歲也很常在外面都說要小便，等進到廁所才說『其實我是要大便』，原來可能還有這層原因，我要檢討自己了」、「小孩好聰明，恭喜生養一位很會表達自己的孩子。爸爸媽媽一定也很重視孩子的感受，所以孩子才有表達的勇氣和能力。爸媽很棒，孩子很棒」。

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