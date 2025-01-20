狗兒子被撞！飼主批特斯拉肇事駕駛拒幫送醫　卻遭網嗆爆





記者張靖榕／綜合報導

一名男網友18日在社群平台上公開去年12月4日的一段行車紀錄畫面，影片中顯示，他的貴賓狗在遭到一輛特斯拉撞傷後，請求肇事駕駛協助送醫，但駕駛拒絕開門，最終導致愛犬因傷重不治。飼主痛心控訴，他把貴賓狗當成自己的孩子，「是我的全部，他比我的命還重要」；然而，事後肇事者僅以電話聯繫，表示將由保險人員處理賠償事宜。貼文一出風向卻大逆轉，許多人都認為是飼主遛狗少做了一個動作，才釀成大禍。

飼主在Threads上發文，提供事發當日下午5時50分至6時之間，位於台北松仁路與松勤路路口的影片。他表示，「這個特斯拉車主，當下堅決不開門載我們去醫院，事後說他不知道他撞死一條生命，以為是要持槍搶劫的，事發後的第一通電話的第一句話：你好，我會請保險人員跟你聯絡理賠的動作，這是一條生命耶，那是我兒子那是我的全部他比我的命還重要。」

▲飼主急求助特斯拉車主載他將狗送醫，車主卻拒絕開門。（圖／翻攝Threads）



影片中顯示，飼主身穿正式西裝，與友人從遠處急奔至特斯拉車旁，不停拍門求助，求車主趕快開門讓他們上車，趕緊送狗狗去醫院，但車門始終未開。

網友們紛紛留言，不少人指出，影片顯示貴賓狗根本沒有繫牽繩，「如果你真的有把祂當成兒子、當成生命，就會好好地使用牽繩！事情已經發生了，要怪就怪你自己為何不牽繩」、「他的命比你的命重要，但你卻讓他跑到馬路上」、「我完全不同情飼主，也覺得肇事車主太冷漠，但狗出外要上牽繩，已宣導幾萬次，總有人認為意外不會發生，飼主請好好去用餘生去懺悔」，對此，原PO卻辯稱，他一直以來都把該隻貴賓狗當成兒子，所以出門從不牽繩，「事出必有因我明白，只是我沒辦法接受特斯拉車主事發後給予我的一切回應。」

另一方面，也有網友為特斯拉車主的行為辯護，認為避免雙方當下直接接觸是基於安全考量。部分網友則分享自身經驗，指出無論責任歸屬，救援受傷的動物還是最重要的事。一名網友透露，曾遇到類似情況，飼主未牽繩導致狗狗撞到他車頭，即便不是他的問題，他仍立刻協助將受傷動物送醫，事後甚至包紅包給人家。

根據《動物保護法》條例，飼主因未繫牽繩遛狗或未善盡照顧責任，導致動物受傷害致死亡，可被處以新台幣1萬5,000元罰鍰。肇事駕駛未將受傷動物送醫，最終導致其死亡，也違反動保法相關規定，依《新北市動物保護自治條例》可處3萬元罰鍰。