台南市教育局、社會局結合各界善心資源　確保弱勢學童寒假午餐不中斷

▲台南市教育局攜手社會局及結合相關民間資源，透過各項午餐補助、愛心餐食數位票卡計畫與各界善心，確保弱勢學童寒假午餐不中斷，預估將有近2000名學生受益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國高中以下學校1月21日即將放寒假，為照顧經濟弱勢學生，確保假期間用餐無虞，台南市教育局攜手社會局及結合相關民間資源，透過各項午餐補助、愛心餐食數位票卡計畫與各界善心，確保弱勢學童寒假午餐不中斷，預估將有近2000名學生受益。

市長黃偉哲表示，學期間的午餐供應，由學校午餐廚房統一製備，在寒暑假期間，為了不中斷學生午餐照顧服務，市府針對低收入戶學生提供午餐補助；中低收入戶、家庭突變故及導師認定清寒等經濟弱勢類學生到校參與各項活動者，可由學校統一規劃提供價值70元以上的餐食，兼具生活與學習照顧。此外，社會局針對弱勢家庭兒少，也透過社工評估機制提供愛心餐食補給站數位票卡，可於全市超商及特約商家等656個門市據點，兌換70元以上的餐食；除市府極力照顧弱勢學童外，也感謝許多民代及民間單位共同響應，透過公私協力方式，攜手守護學童安心過寒暑假。

教育局長鄭新輝表示，寒暑假期間的供餐方式會由各校因地制宜，以滿足學生需求與便利性為最大原則，常見方式包含：學校協調周邊超商或符合衛生規範之餐飲業者，提供餐券或簽單方式統計供餐，或提供等值食材讓學生帶回。為此，教育局加強宣傳寒假期間的午餐補助計畫，要求學校務必善用教育局弱勢學生午餐補助，確保每一位學生的基本飲食需求不會受到影響。

教育局補充說明，為確實關懷脆弱家庭孩童，要求各校除了協助午餐供應外，有關經濟弱勢學生在假期所面臨問題，務必主動發現，落實追蹤、關懷與輔導高關懷學生（含各校二、三級個案及弱勢家庭學生、中輟生及長期缺課生)動態，以維護學生安全，讓每位孩子都能度過溫暖且無憂的寒假。